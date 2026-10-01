România a depus ultima cerere de plată din PNRR – 6 mld. €

România a depus oficial, joi seară, ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană, valoarea totală a solicitării fiind de 6,04 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, valoarea netă solicitată este de 4.347.770.169 de euro, din care 2.582.415.100 de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 1.765.355.069 de euro sunt împrumuturi.

Cererea vizează 104 ținte și jaloane din domenii precum transporturi, energie, sănătate, educație, digitalizarea administrației, gestionarea apei și deșeurilor și eficiența energetică. Printre măsurile declarate îndeplinite la nivel național se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea de creșe și centre de zi, achiziția de ambulanțe, decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire și renovarea energetică a clădirilor.

„Prin depunerea acestei cereri se încheie etapa transmiterii cererilor de plată din PNRR. Urmează acum evaluarea de către Comisia Europeană a ultimului pachet de reforme și investiții”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul a precizat că autoritățile române vor continua colaborarea cu serviciile Comisiei Europene pentru eventualele clarificări. Plata banilor va avea loc după evaluarea Comisiei și confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor.

***