România a depășit în 2024 Ungaria și Grecia la PIB per capita și se află la egalitate cu Polonia

România a ajuns în 2024 la 79% din media Uniunii Europene la PIB per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), depășind Biugaria (66%) și Ungaria (77%).

Anul trecut se înregistrau diferenţe semnificative ale PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard în rândul statelor membre UE. 10 ţări, reprezentând aproximativ 34% din populaţia UE, depăşeau media UE a PIB-ului per capita.

Luxemburg şi Irlanda aveau cele mai ridicate niveluri (141% şi, respectiv 111% peste media UE), mult înaintea Ţărilor de Jos (35% peste media UE), Danemarca (28%) şi Belgia (17%). În cazul Irlandei datele sunt influențate de faptul că multe transnaționale au sediul declarat în Dublin, ceea ce perturbă mult datele macroeconomice

Cel mai scăzut nivel al PIB-ului per capita se înregistra anul trecut în Bulgaria, la 34% sub media UE. Alte ţări cu niveluri scăzute erau: Grecia (30% sub media UE), Letonia (29%), Slovacia (25%), Ungaria şi Croaţia (ambele cu 23%) şi România (21%).

PIB/capita a crescut rapid în România în ultimii 10 ani, apropiindu-ne de media UE, dar creșterea nu este distribuită uniform, desi am depășit țări precum Ungaria și Grecia.

Paritatea puterii de cumpărare – PPC (engleză- Purchasing power parity sau PPP) măsoară puterea de cumpărare a unei monede, exprimată într-o altă monedă de circulatie internațională, de regula euro sau dolari. Având în vedere ca prețurile bunurilor si serviciilor diferă de la un stat la altul paritatea puterii de cumpărare calculează o rată de schimb alternativă între monedele celor doua țări, comparând un coș de bunuri. Rata de schimb a parității puterii de cumpărare este folosita pentru a compara nivelul de trai din țări diferite.

Astfel, în România disparitatea veniturilor este foarte mare, 15 județe având o dinamică a PIB/capita peste media națională, în timp ce 27 se situează sub acest prag. De exemplu, municipiul București se situează la 263% din media europeană la ppp. Din păcate, diferența dintre el și cel mai sărac județ din țară, Vaslui, este aproape 600%.

