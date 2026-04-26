România a cerut o adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, în cadrul NATO, în urma prăbușirii dronei ruseșeti la Galați/ Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE, nu a putut nega că drona le aparține

Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că, în cadrul NATO, va fi o adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni.

O dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanţă de 15 km, în spaţiul aerian naţional s-a prăbușit sâmbătă la Galați. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Zona în care au căzut resturile de dronă a fost evacuată pe o rază de 200 de metri. Resturile au fost detonate controlat.

Ministrul de Externe a fost întrebat dacă România a cerut activarea articolul 4 din tratatul NATO care stabilește mecanismul de consultare între aliați atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreunui stat membru este amenințată.

„Pot să vă dau o informație în premieră și anume că în cadrul NATO o să avem o adunare dedicată securității la Marea Neagră și, evident, aici vorbim și de Delta Dunării, o reuniune cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni și acolo o să putem să discutăm împreună necesitatea de a asigura practic efortul comun aliat, pe de o parte, cât și resursele pentru a întări flancul estic. Toți aliații noștri pe parcursul zilei au fost informați de asemenea și secretarul general Mark Rutte”, a spus Oana Ţoiu, la Antena 3 CNN.

Viitorul buget UE ar putea include finanțare pentru localitățile de la granița cu conflictul

Oana Țotiu a confirmat că au existat discuții și cu aliații din NATO și cu partenerii din UE, după încălcarea spațiului aerian al României, dar a precizat că nu le-a solicitat o luare publică de poziție.

„Avem niște formate foarte clare prin care putem să acționăm împrună, lucrăm la pachetul de sancțiuni 21 împotriva Rusiei. Ce discutăm în acest moment cu liderii europeni e o poziție comună pentru buget multianual ca flancul estic să aibă resursele necesare pentru a întări apărarea și descurajarea și surse de finanțare care să compenseze apropierea localităților de la graniță de zona de conflict”, a spus ministrul.

„E foarte important să ne asigurăm că armata noastră are instrumentele necesare pentru modernizarea sa”, a adăugat ea.

Despre convocarea ambasadorului rus: Este pentru prima dată când nu a putut nega că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor

Cu privire la convocarea Ambasadorului rus la sediul MAE, Oana Țoiu a precizat că este pentru prima dată, în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse, când nici acesta nu a putut nega că drona care a intrat în spaţiul aerian al României aparține Kremlinului.

„I-am transmis prin colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, la nivelul directorului de spaţiu, că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înţelegem când ei spun că nu a fost intenţionat acest lucru, nu este cu totul relevat, pentru că încălcarea spaţiului aerian, riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, riscul pe care l-au generat asupra infrastructurii civile şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României, după ce oricum fusese trimis să se atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă dreptul internaţional” a declarat ministrul de Externe.

Despre răspunsul ambasadorului, ea a spus că acesta „a reiterat că Federaţia Rusă nu are ţinte planificate pe teritoriul României, pe teritoriul Uniunii Europene sau pe teritoriul NATO, că nu are în acest moment posibilitatea de a confirma că acea dronă le aparţine, dar nici nu a avut elemente pe baza cărora să poată nega acest lucru”.

„Este evident şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi că aici nu avem semne de întrebare şi este pentru prima dată, în discuţiile noastre cu ambasadorul Federaţiei Ruse, când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a subliniat Ţoiu.

Ministrul de Externe a arătat că discuţiile au avut loc şi cu partea ucraineană, şi cu aliaţii, cu partenerii din Uniunea Europeană şi evident că există aceste discuţii şi pe linia de securitate, linia de apărare.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sâmbătă, după convocarea Ambasadorului rus, în urma incidentului provocat de intrarea pe teritoriul României a unei drone ruseşti, că partea română a condamnat violarea spaţiului aerian al României şi a exprimat protestul hotărât faţă de acest act inacceptabil.

În plus, s-a solicitat încă o dată părţii ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România, care au consecinţe extrem de serioase şi asupra ţării noastre.

