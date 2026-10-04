România a avut în T2 cel mai mare deficit de cont curent din UE: -7,8 mld. euro

În al doilea trimestru al anului 2026, contul curent al balanței de plăți a UE a înregistrat un excedent de 80,2 miliarde de euro (+1,6 % din PIB), comparativ cu un excedent de 98 de miliarde de euro (+2,0 % din PIB) în primul trimestru al anului 2026 și cu un excedent de 91,7 miliarde de euro (+2,0 % din PIB) în al doilea trimestru al anului 2025, potrivit estimărilor publicate de Eurostat.

UE a înregistrat excedent de cont curent în relația cu Regatul Unit (+89,8 miliarde), Elveția (+23,9 miliarde), Canada (+12,9 miliarde), Brazilia (+10,3 miliarde), Hong Kong (+9,6 miliarde), centrele financiare offshore (+9,2 miliarde), Rusia (+1,9 miliarde), Japonia (+0,8 miliarde) și India (+0,4 miliarde). A înregistrat deficit în relația cu China (-66,6 miliarde) și SUA (-30,3 miliarde).

11 state membre au înregistrat excedent, iar 16 au înregistrat deficite, în al doilea trimestru al anului 2026. Cel mai mare excedent l-a înregistrat Germania (+45,0 miliarde), urmată de Irlanda (+19,7 miliarde), Olanda (+16,9 miliarde), Danemarca (+13,2 miliarde), Suedia (+11,6 miliarde) și Spania (+8,7 miliarde).

Cele mai mari deficite au fost înregistrate în România (-7,8 miliarde), Franța (-6,5 miliarde), Polonia (-6,2 miliarde) și Grecia (-3,8 miliarde).

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