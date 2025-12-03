România a ajuns la echilibru financiar, însă acesta este fragil din cauza vulnerabilităților structurale și a contextului macroeconomic

România a obținut un scor de 54, pe o scară de la 0 la 100, la Indicele de Flux Financiar, un indicator nou lansat de Asociația CFA miercurri, ceea ce sugerează că se află într-o zonă de echilibru financiar, însă acesta este fragil din cauza vulnerabilităților structurale și a contextului macroeconomic.

Indicele de Flux Financiar (IFX) reflectă capacitatea actuală a gospodăriilor de a-și gestiona resursele în contextul macroeconomic dat.

„Răspunsurile participanților la sondaj indică un comportament financiar în general responsabil, însă capacitatea gospodăriilor de a absorbi șocuri financiare rămâne limitată și chiar mai scăzută decât în urmă cu un an. În anul 2025, presiunile macroeconomice ridicate s-au suprapus peste vulnerabilitățile structurale ale populației, amplificând riscurile și proiectând aceste vulnerabilități și asupra anului 2026”, a declarat Andreea Nica, CFA – Vicepreședinte Asociația CFA România.

Context macroeconomic

Valoarea IFX este influențată direct de 15 indicatori macroeconomici, care descriu un mediu plin de provocări:

Creștere economică modestă, cu un PIB prognozat sub media Uniunii Europene (0.,8%).

Deficitul bugetar este ridicat (8,3% din PIB).

Datoria publică se situează în jurul valorii de 60% din PIB.

Inflația rămâne persistentă (6,3% în 2026).

Rata dobânzii de referință se menține ridicată, la nivelul de 6,5%.

Se anticipează o depreciere a monedei naționale (EUR/RON: 5,2 în 2026).

Comportamentele financiare ale populației: Preferință pentru numerar, economiile nu sunt investite

În realizarea IFX au fost agregați o serie de indicatori comportamentali și atitudinali ai populației, evidențiind o serie de vulnerabilități, cum ar fi:

Capacitate redusă de absorbție a șocurilor: 74% dintre români declară că nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute care presupun cheltuirea unei sume egale cu 6 salarii lunare, indicând o reziliență financiară scăzută.

Utilizare redusă a produselor financiare: 21% dintre români nu folosesc instrumente financiare standard.

Preferință ridicată pentru numerar: Există o predispoziție clară pentru lichiditate, 66% dintre români preferând să economisească banii în numerar.

Planificare bugetară neoptimizată: Planificarea bugetului este prezentă (45% dintre români își planifică lunar bugetul de venituri și cheltuieli), dar nu este optimizată.

Economiile nu sunt investite: Deși există o disciplină a economisirii regulate (58% afirmând că fac economii), investițiile sunt modeste sau aproape inexistente, banii fiind păstrați preponderent în conturi curente (53%) sau numerar (66%).

Riscul de restanțe: Riscul de neplată este redus, situându-se la 17%, însă există segmente de populație vulnerabile (13% dintre români nu își pot acoperi nici măcar strictul necesar).

Nivelul cunoștințelor financiare: Nivelul de educație financiară este de bază spre mediu, însă există o dorință declarată a românilor de a-și îmbunătăți cunoștințele în acest domeniu.

Indicele de Flux Financiar (IFX) a fost realizat de Asociația CFA România în parteneriat cu KRUK România, având la bază o analiză complexă a 3 dimensiuni majore și 15 indicatori, majoritatea macroeconomici.

Cele trei dimensiuni care compun IFX sunt:

Mediul economic: Include indicatori macroeconomici cum ar fi: evoluția PIB per capita, inflația, deficitul bugetar, investițiile străine și riscul de sărăcie etc.

Comportamentul financiar: Analizează venitul mediu, rata de economisire, dar și Indexul Sustenabilității Financiare. Un element central aici este Indicele de Responsabilitate Financiară, construit pe baza unui chestionar amplu, cu 36 de întrebări, care analizează obiceiurile, cunoștințele și atitudinile românilor privind administrarea banilor și relația cu instituțiile financiare (studiul Kantar, noiembrie 2025, 1000 respondenți).

Eficiența sistemului financiar: Se bazează pe indicatori precum gradul de îndatorare, costul finanțării sau rata creditelor neperformante.

***