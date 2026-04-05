Revizuirea politicii de coeziune – România, 2,8 mld. euro pentru 4 din noile priorități europene, inclusiv competitivitate și tehnologii strategice

România realocă peste 2,8 miliarde de euro din bani europeni către patru din cele cinci noi priorităţi europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021 – 2027.

Redistribuirile:

Competitivitate şi tehnologii strategice – 1,53 miliarde Euro

Apărare şi pregătire pentru situaţii de criză – 904 milioane Euro

Locuinţe – 208 milioane Euro

Infrastructură de apă – 200 milioane Euro.

O parte importantă din această realocare de fonduri, respectiv aproximativ 456 milioane euro, este susţinută din Fondul Social European Plus, pe care îl gestionează la nivelul Comisiei Europene, a explicat vicepreşedinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu.

Cum vor fi folosite fondurile

În tehnologii strategice – pentru proiecte în digitalizare, sănătate, industrie şi tranziţie economică, inclusiv pentru modernizarea agriculturii şi pentru formarea oamenilor în domenii de viitor;

În competenţe noi pentru oameni – pentru formare în domenii precum tehnologii digitale, sănătate, securitate cibernetică, apărare, pregătire civilă şi chiar apărare;

În infrastructură pentru apărare şi situaţii de criză – pentru mobilitate militară, inclusiv construcţia de autostrazi, precum şi pentru consolidarea capacităţilor de producţie din domeniul apărării;

În reţele de apă şi apă uzată – pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii esenţiale de apă, astfel încât mai multe comunităţi să aibă access facil la această necesitate de bază;

În locuinţe sociale şi accesibile – pentru construirea sau dezvoltarea de locuinţe sociale, inclusiv prin programe regionale şi prin Fondul pentru Tranziţie Justă.

Revizuirea fondurilor de coeziune din bugetul perioada 2021 – 2027, la nivel UE

Aproape 34 miliarde de euro au fost realocate către cinci noi priorităţi europene cheie la nivelul a 25 din 27 state membre UE.

Din această sumă, 3,3 miliarde Euro este realocare în cadrul Fondului Social European Plus, pe care îl coordonează Roxana Mînzatu. „România, cu o realocare de 2,837 miliarde de Euro, este unul dintre statele care a alocat cei mai multi bani pentru aceste noi nevoi europene strategice, fiind în top 5”, explică Roxana Mînzatu.

Polonia beneficiază de 8.054 miliarde Euro, Italia – 7,058 miliarde Euro, Spania – 3,201 miliarde Euro, România – 2,837 miliarde Euro şi Portugalia – 2,541 miliarde Euro.

”Această realocare demonstrează că Politica de coeziune a UE este una extrem de relevantă pentru a răspunde noilor priorităţi europene păstrând obiectivul ei fundamental: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni şi state membre”, a spus comisarul european Mânzatu.

