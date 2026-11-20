Guvernul a aprobat în ședibța de vineri Planul anual de transpunere a directivelor UE – 2027, cu măsurile și termenele necesare pentru transpunerea în legislația națională a 87 de directive europene.

Situația prezentată de ministrul de Externe, Sebastian Neculăescu, arată că un număr de 27 de directive au termenul de transpunere depășit, iar pentru 25 dintre acestea sunt deja în derulare proceduri de infringement declanșate de Comisia Europeană.

Alte șase directive trebuie transpuse până la sfârșitul anului 2026, 28 au termen de transpunere în 2027, iar 26 în perioada 2028-2031.

Conform Planului, Guvernului stabilește transpunerea în regim de urgență a directivelor restante și a celor cu termen până la sfârșitul acestui an, pentru a reduce riscul declanșării unor noi proceduri de infringement și al aplicării de sancțiuni financiare.

În cazul României, Comisia Europeană poate propune sancțiuni constând într-o sumă forfetară de minimum 1,76 milioane de euro și penalități cuprinse între aproximativ 1.900 și 113.210 euro pentru fiecare zi de întârziere, cuantumul fiind stabilit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Conform jurisprudenței instanței UE, un stat membru nu poate invoca nicio situație internă și nici dificultatea interpretării și nici complexitatea normelor de drept pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor și nerespectarea termenelor prevăzute de acestea.

Secțiunea II a Planului cuprinde cele 28 de directive publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la 13.11.2026 și al căror termen de transpunere se împlinește în anul 2027.

Pentru directivele din această secțiune trebuie adoptate în termenele prevăzute de acestea cel puțin 49 de

acte normative. Dintre ele, 27 sunt acte de nivel primar (legi, ordonanțe de urgență sau ordonanțe ale

Guvernului), pentru care este absolut necesar ca inclusiv procedura legislativă parlamentară să fie derulată cu

celeritate, menționează documentul aprobat vineri.

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