Român condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Poziția MAE

Un român a fost condamnat joi, în Rusia, la 15 ani de închisoare, pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a anunţat instanţa din regiunea Krasnodar, citată de Reuters.

Într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al instanței a declarat că bărbatul, identificat sub numele de Adrian-David Cherciu, a colectat și transmis Ucrainei informații despre sistemele de apărare aeriană din orașul-stațiune de pe coastă, Soci.

Acesta ar fi acceptat să lucreze pentru Ucraina în noiembrie 2024, dar nu s-a menționat data la care a fost arestat. Ministerul Afacerilor Externe din România a declarat că are cunoștință de acest caz din decembrie 2024.

Românul ar fi dorit, inițial, să se înroleze în legiunea Britanică și să lupte în Ucraina

Potrivit agenţiei TASS, care citează din comunicatul instanţei, românul ar fi fost prins de serviciul de securitate FSB. „S-a stabilit că inculpatul, nefiind de acord cu politica Federaţiei Ruse, inclusiv în ceea ce priveşte desfăşurarea operaţiunii speciale, dorind să acorde sprijin inamicului statului, în noiembrie 2024 a luat iniţiativa de a contacta un angajat al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina”, precizează comunicatul.

„Chercio a declarat sponsorului ucrainean că doreşte să se înroleze în aşa-numita Legiune Britanică, iar acesta i-a cerut informaţii despre obiectivele militare ruseşti pentru serviciul de securitate din Ucraina. În 2024, cu ajutorul unui quadcopter, el a stabilit coordonatele geografice ale sistemului rus de apărare antiaeriană din Soci şi le-a transmis părţii ucrainene”, arată comunicatul.

„Pe lângă coordonate, el a transmis şi o descriere suplimentară a caracteristicilor externe ale mijloacelor şi a împrejmuirii uneia dintre unităţile militare”, susţin autorităţile ruse.

Procuratura din regiunea Krasnodar a menţionat că, oficial, cetăţeanul român se afla în Soci cu scop turistic.

MAE: Autorităţile ruse nu au răspuns solicitării de a facilita accesul pentru a-i acorda asistenţă

Ministerul Afacerilor Externe confirmă condamnarea și precizează că acest caz se află în atenția lor încă din momentul arestării românului, însă Rusia nu le-a permis autorităților române să-i acorde asistență.

”Confirmăm condamnarea cetăţeanului român. Avem cazul în atenţie încă din decembrie 2024. Am solicitat părţii ruse în repetate rânduri, atât la Bucureşti, cât şi la Moscova, facilitarea accesului la cetăţeanul român în vederea acordării de asistenţă consulară, conform Convenţiei de la Viena din 1963 privind relaţiile consulare. Până la acest moment, partea rusă nu a răspuns solicitărilor noastre repetate”, a transmis MAE.

Ministerul precizează că se află în dialog cu familia cetăţeanului român pentru a transmite informaţii despre situaţia acestuia.

În scopul gestionării eficiente a acestui caz, MAE nu poate furniza alte informaţii.

