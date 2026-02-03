Un român şi un grec, arestaţi sub suspiciunea de sabotare a unor nave ale Marinei germane, în portul Hamburg

Doi bărbaţi – un român în vârstă de 37 de ani şi un grec în vârstă de 54 de ani – au fost arestaţi în Germania şi, respectiv, în Grecia, suspectaţi de tentative de sabotare a mai multor nave aparţinând Marinei germane ce se erau acostate în ortull Hamburg,a anunțat marţi parchetul din oraşul german.

Cei doi ar fi comis aceste acte în 2025, ”în cadrul activităţii lor” în zona portuară, pecizează Parchetul din Hamburg.

Suspectul român a fost arestat la Hamburg, iar cel grec într-un sat din țara sa..

Ambiii lucrau în momentul tentativei în portul Hamburg, pe mai multe corvete ale Marinei federale germane amarate în şantierul naval.

Mandat doar pentru sabotarea unei nace, deocamdată

Cei doi bărbaţi au introdus ”peste 20 de kilograme de pietriş abraziv în motorul unei nave, au perforat conducte de alimentare cu apă dulce, au scos capacele rezervoarelor de carburant şi au dezactivat întrerupătoarele de siguranţă ale sistemului electronic al navei”, precizează Ministerul Public.

Cei doi sunt suspectaţi de mai multe tentative de sabotare., însă dosarul a fost deschis deocamdată pe un singur caz, pe care au și fost emise mandatele de arestare, conform AFP, agenție citată de Agerpres.

Aceste acte de sabotaj au fost descoperite la o inspecţie pe şantierul naval, scria anul trecut presa germană.

Dacă aceste acte nu ar fi fost descoprite la timp, ”ele ar fi putut cauza pagube considerabile navelor şi le-at fi întîrziat în orice caz plecarea, compromiţând astfel securitatea” Germaniei şi ”eficienţa forţelor armate” germane, acuză parchetul.

****