Rolul României și al Europei Centrale și de Est în cursa UE pentru asigurarea materiilor prime critice

Europa Centrală și de Est (ECE) își consolidează rolul în cursa Europei pentru asigurarea accesului la materii prime critice, iar proiectele din regiune ar putea atrage investiții importante și genera locuri de muncă, pe măsură ce avansează către etapa de construcție, arată o analiză realizată de Erste Group Research.

În România, proiectul Rovina, unul dintre principalele zăcăminte de cupru și aur din regiune, analizează obținerea unei finanțări suplimentare de până la 400 de milioane de dolari, peste o facilitate existentă de 200 de milioane de dolari, potrivit analiștilor Erste Group Research Alex Maalekji Akkawi și Juraj Kotian.

Importanța proiectului românesc este legată și de rolul tot mai mare al cuprului în tranziția energetică. Potrivit Erste, „cuprul conectează investițiile miniere cu rețelele electrice, electrificarea și necesarul tot mai mare de energie al centrelor de date.”

„Pe termen scurt, impactul ar trebui să se resimtă prin activitățile de construcții, achiziții și cererea de forță de muncă. Pe termen mai lung, însă, creșterea producției interne ar putea îmbunătăți substituirea importurilor, valoarea adăugată și capacitatea industrială”, comentează analiștii

Rolul ECE în ambițiile UE

La nivelul Uniunii Europene, Actul privind materiile prime critice (CRMA), intrat în vigoare în 2024, urmărește ca până în 2030 UE să își asigure 10% din necesarul de materii prime strategice prin extracție internă, 40% prin procesare și 25% prin reciclare. În același timp, legislația urmărește limitarea dependenței de orice singură țară terță.

„Pentru regiune, importanța este mai puțin legată de valoarea brută de 22,5 miliarde de euro și mai mult de ceea ce ar putea debloca aceasta în materie de investiții de capital (capex) și locuri de muncă, pe măsură ce proiectele avansează către etapa de construcție”, susțin analiștii.

În Cehia, proiectul Cínovec, considerat cel mai mare zăcământ de litiu în roci dure din Europa, a primit un sprijin de stat de până la 360 de milioane de euro, sub rezerva aprobării finale. Proiectul este deținut în majoritate de compania CEZ.

Erste Group Research avertizează însă că majoritatea proiectelor se află încă în etapa de pre-producție, astfel încât intervalul dintre anunțarea investițiilor și începerea producției efective rămâne incert.

„Cu toate acestea, având în vedere că au fost depuse peste 160 de candidaturi (din UE și din afara UE) în cadrul celei de-a doua runde de proiecte CRMA, portofoliul de proiecte este în expansiune, iar rolul Europei Centrale și de Est în lanțul european de aprovizionare cu materii prime devine tot mai important”, susțin analiștii.

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