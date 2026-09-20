Rolul regiunii în schimbare al Europei de Est în comerțul global, în centrul discuțiilor la forumul regional #EECONNECTED

Lideri din transport, logistică, industrie, infrastructură și apărare se reunesc la București, pe 23 septembrie, la cea de-a noua ediție a forumului regional EECONNECTED 2026..



Schimbarea fluxurilor comerciale, presiunea tot mai mare asupra lanțurilor de aprovizionare și nevoia unor conexiuni mai eficiente între porturi, căi ferate, rețele rutiere și centre industriale transformă Europa de Est într-un punct strategic pe harta logistică globală.

Rolul regiunii în această nouă configurație va fi analizat pe 23 septembrie, la Crowne Plaza București, în cadrul celei de-a noua ediții #EECONNECTED, forum regional organizat de Intermodal & Logistics Magazine.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai companiilor de transport și logistică, operatorilor portuari și feroviari, industriei, infrastructurii, instituțiilor publice și sectorului de apărare, într-un moment în care deciziile privind coridoarele de transport, investițiile și capacitatea de conectare a regiunii au devenit esențiale atât din perspectivă economică, cât și strategică.

Agenda ediției din acest an urmărește principalele transformări care influențează transportul și comerțul european: repoziționarea rutelor comerciale, dezvoltarea coridoarelor cu utilizare comercială și strategică, conectivitatea dintre porturi și hinterland, evoluția comerțului containerizat, economia transportului rutier sustenabil și logistica proiectelor industriale de mari dimensiuni.

„Transportul și logistica traversează o perioadă în care regulile se rescriu în timp real. Rutele comerciale se schimbă, infrastructura devine tot mai mult o prioritate strategică, tranziția către un transport sustenabil trebuie să aibă și logică economică, iar legătura dintre logistică, industrie și apărare este mai puternică decât era în urmă cu doar câțiva ani. #EECONNECTED a fost creat tocmai pentru astfel de momente: pentru a aduce împreună oameni care privesc aceste schimbări din perspective diferite și care pot vorbi deschis despre ceea ce funcționează, despre ceea ce trebuie schimbat și, mai ales, despre ceea ce urmează. În acest nou peisaj european al transporturilor, cred că România și Europa de Est au oportunitatea de a juca un rol mult mai important decât până acum”, declară Mădălina Kerestely, organizatoare #EECONNECTED.

Printre speakerii confirmați se numără lt. col. Alexandru Belea, E-ARC; Fabrizio Borgogna, GRUBER Logistics; dr. Emrecan Erdogan, Expertise France; Marko Andjusic, Magna International Serbia; Nigel Pusey, Container Trade Statistics; Gij Klomp, WDP România; Fatih Yılmazkarasu, Railport Terminal Operators A.Ş.; Jozef Szelle, METRANS; Piotr Wiercinski, AMBER Infrastructure; Laurențiu Hornet, COSCO Romanian Shipping and Trading, și Răzvan Pîrcălăbescu, ROMARM.

Programul va include și prezentarea unui studiu de caz UNICOM TRANZIT, precum și sesiuni dedicate modului în care infrastructura, transportul și capacitățile logistice pot răspunde simultan cerințelor comerciale, industriale și strategice ale Europei.

Datele privind comerțul containerizat vor oferi o perspectivă aplicată asupra evoluției volumelor, rutelor și dezechilibrelor care influențează deciziile operatorilor și ale proprietarilor de mărfuri. În paralel, discuțiile despre transportul rutier sustenabil vor analiza nu doar obiectivele de reducere a emisiilor, ci și realitatea economică și operațională a tranziției: costurile, infrastructura necesară, accesul la finanțare și posibilitatea implementării la scară largă.

Un alt punct important al agendei îl reprezintă coridoarele de transport cu utilizare comercială și strategică, într-un context în care mobilitatea, reziliența infrastructurii și capacitatea de a conecta porturile, terminalele, rețelele feroviare și rutiere au devenit componente ale competitivității și securității regionale.

#EECONNECTED 2026 va avea loc pe 23 septembrie, în Crown Ballroom, Crowne Plaza București, Bd. Poligrafiei nr. 1. Programul se va desfășura între orele 08:15 și 17:00, iar sesiunea de întâlniri B2B va începe la ora 15:30.

Evenimentul se adresează operatorilor de transport și logistică, proprietarilor de mărfuri, companiilor industriale, dezvoltatorilor și administratorilor de infrastructură, reprezentanților porturilor și terminalelor, autorităților, investitorilor, furnizorilor de tehnologie și serviciilor conexe.

Informații suplimentare, agenda și înscrierile sunt disponibile pe https://eeconnected.com/.

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