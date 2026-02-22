Ministrul Sănătății: Trei contribuabili țin în spate patru beneficiari ai sistemului de sănătate – Ce spune despre rata scăzută de vaccinare a copiilor împotriva rujeolei: „Cifrele sunt alarmante”

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a afirmat sâmbătă că raportul dintre cei care contribuie și cei care beneficiază de servicii medicale aproape că s-a egalizat, mai ales după eliminarea unor excepții și introducerea contribuției de sănătate pentru mai multe categorii, potrivit Digi24.ro.

Așadar, acum trei contribuabili îi țin în spate pe patru beneficiari. Până anul trecut, raportul era de un contribuabil la patru beneficiari. Extinderea bazei de contribuabili ar trebui să se vadă și în încasări mai mari începând din aprilie.

„Până în iunie, raportul era undeva unu la patru, adică o persoană plătea pentru alte patru persoane care beneficiau, dar nu plăteau. Acum, raportul este undeva trei la patru, ceea ce înseamnă că ne-am dus suficient de sus. E normal să existe o diferență, pentru că discutăm despre copii care nu plătesc, discutăm despre, mă rog, excepțiile care au mai rămas și care e firesc să rămână. Se întâmplă peste tot în lumea asta, categoria socială care rămâne și care este acoperită fie de buget”, a spus ministrul Sănătății, sâmbătă, la Digi24.

Întrebat de unde provine această creștere, acesta a explicat: „Din eliminarea excepțiilor și din introducerea, mă rog, procentului de 10% peste valoarea de 3.000 lei la pensionari și atunci automat că a crescut plaja de contribuabili. Efectul nu se vede încă, cel mai probabil că din aprilie, din trimestrul doi”.

În același timp, întrebat despre rata de vaccinare a copiilor din România împotriva rujeolei, oficialul a spus că datele sunt „alarmante”.



Rogobete a declarat că nu susține vaccinarea obligatorie, dar consideră că este nevoie de o „informare completă, complexă, accelerată” pentru a fi combătută „dezinformarea medicală” care circulă pe rețelele sociale.

„Eu am atras atenția, un prim semnal de alarmă a fost anul trecut, în vară, când am văzut cifrele pe semestrul I și unde mi-am dat seama că trendul nu este unul crescător, motiv pentru care am și pornit o campanie de informare vizavi de prevenție, unde este inclusă și vaccinarea”, a declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete este de părere că „dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare completă, complexă, accelerată”.

„Un zgomot din acest punct de vedere pe care îl putem face cu toții astfel încât oamenii să înțeleagă că aceste vaccinuri despre care discutăm se folosesc de 30-40 de ani, că au salvat milioane și milioane de oameni și că au beneficii, a continuat ministrul Sănătății.

Mai puțin de jumătate din copii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei. Rogobete: ”Cine răspunde, de fapt, pentru acești copii morți de rujeolă nevaccinați?”

Alexandru Rogobete consideră că ar trebui trași la răspundere cei care răspândesc dezinformări despre vaccinare.

„Eu aș pune altfel întrebarea: cine răspunde, de fapt, pentru acești copii morți de rujeolă nevaccinați? Pentru că pe rețelele de socializare, sigur, circulă tot felul de videoclipuri cu tot felul de pseudo-politicieni care își dau cu părerea despre vaccinare, cât e de rea vaccinarea, unde poți să ajungi dacă te vaccinezi ș.a.m.d., și văd că nu sunt trași la răspundere, ceea ce cred că e o problemă și de acolo ar trebui să începem – și nu mă refer aici doar la politicieni, (ci) în general la cei care își dau cu părerea fără să fie avizați medical”, a adăugat Rogobete.

„Continui să cred că oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu, deci nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, însă trebuie să aleagă informați corect și corespunzător – și asta este datoria noastră”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Datele Organizației Salvați Copiii arată că mai puțin de jumătate – 47,4% – dintre copiii din România care ar fi trebuit să primească, anul trecut, prima doză de vaccin ROR au fost imunizați.

