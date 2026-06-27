România renunță la propriul model de portofel european cu identitate digitală și preia soluția germană – costuri reduse și timp mai scurt de implementare

Guvernul a decis dezvoltarea portofelului european de identitate digitală în varianta națională, RoEUDIW, pe baza soluției open-source dezvoltate de Germania, ceea ce comprimă timpul de implementare până la termenul-limită european din jurul datei de 6 decembrie 2026 și elimină costul dezvoltării de la zero a infrastructurii.

Colaborarea a fost deja inițiată, anunță Guvernul

România valorifică eficient resursele disponibile, construind proiectul pe baza unor soluții tehnice și scheme de certificare preluate din țări europene avansate, cu care au fost deja inițiate colaborări, menționează un comunicat al Guvernului.

România va adopta și utiliza soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluțiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum și a strategiilor de dezvoltare pe termen lung ale ecosistemului, mai spune Guvernul.

Argumentele pentru preluarea modelului german:

Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovație, cât și pe protecția utilizatorilor, reflectă angajamentul față de valorile europene ale confidențialității, securității și suveranității datelor, pe care România le împărtășește profund, iar prin adoptarea acestei soluții România reduce duplicarea eforturilor și contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovație împărtășită.

Soluția germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite României să beneficieze în mod gratuit de toate resursele necesare – cod sursă, scheme de certificare și componente tehnice – pe care le poate adapta și dezvolta în continuare conform nevoilor naționale.

În acest fel, România realizează economii bugetare semnificative, evitând costurile dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe, și se înscrie totodată într-un demers de solidaritate europeană, în care statele membre construiesc împreună, pe baze comune, viitorul identității digitale la nivelul Uniunii.

Pe viitor, România intenționează să deschidă piața și către furnizorii privați de portofel digital, cu condiția ca aceștia să fie certificați conform schemei naționale, mai menționează comunicatul.

Facilitățile asigurate de RoEUDIW

Portofelul digital va permite cetățenilor români să își dovedească identitatea și să stocheze în siguranță documente electronice (permis de conducere, diplome universitare, card de sănătate etc.).

Fiecare utilizator va deține controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informații suplimentare (de exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data de naștere, fără a dezvălui CNP-ul). Toate datele personale rămân stocate exclusiv în infrastructura națională.

Mai mult, caracterul interoperabil al portofelului le permite cetățenilor români să își dovedească identitatea și să acceseze servicii în orice stat membru al Uniunii Europene, facilitând astfel mobilitatea și accesul la servicii transfrontaliere.

Responsabilitățile-cheie pentru principalele instituții implicate

Cabinetul Viceprim-ministrului Oana Gheorghiu asigură coordonarea grupului de lucru interinstituțional creat în cadrul Comisiei RoEUDIW, cu misiunea de a construi cadrul legal și capacitatea de implementare a proiectului românesc privind portofelul european de identitate digitală.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) acționează ca autoritate de supraveghere a ecosistemului EUDIW și punct unic de contact pentru cooperarea transfrontalieră. MEDAT coordonează guvernanța, inclusiv elaborarea actelor normative și relația cu actorii publici și privați. De asemenea, asigură monitorizarea tehnică a soluțiilor implementate.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este furnizorul oficial al aplicației mobile (RO Wallet) și al infrastructurii de backend. Totodată, MAI emite datele de identificare a persoanei (PID) la nivel de asigurare „ridicat” și oferă atestate pentru verificarea vârstei, găzduind soluția în HUB-ul MAI.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) îndeplinește următoarele roluri:

Access Certificate Authority (ACA) – emite certificate de acces pentru participanții la ecosistem (furnizori de portofel, emitenți și beneficiari);

Provider of Registration Certificates – emite certificate de înregistrare pentru toți beneficiarii înregistrați în registrul entităților care furnizează servicii în portofelul electronic;

Administrator de Registru – asigură dezvoltarea, administrarea și mentenanța registrului centralizat al beneficiarilor (Relying Parties), precum și a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental – componenta de Cloud Intern;

Attestation Scheme Provider – asigură dezvoltarea, administrarea și actualizarea schemelor naționale de atestate (calificate și necalificate), precum și a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental – componenta de Cloud Intern.

Dezvoltarea soluției și a ecosistemului RoEUDIW se realizează etapizat, pe parcursul mai multor faze succesive, fiecare construind pe rezultatele celei anterioare. Pe parcursul primei faze (2026), eforturile sunt concentrate pe:

implementarea primei versiuni a aplicației mobile RoEUDIW;

emiterea PID și dezvoltarea funcționalității de verificare a vârstei;

finalizarea cadrului normativ.

****