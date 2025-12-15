Rodica Stănoiu a fost deshumată – procurorii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă în cazul fostului ministru al Justiției. Trupul a fost dus la INML, unde medicii legiști vor face autopsia pentru a stabili ce leziuni a avut pe corp și care a fost cauza lor.

Experții legiști urmează să stabilească după autopsie dacă Stănoiu a fost agresată sau vârsta înaintată a determinat căderi involuntare.

Dosarul de moarte suspectă a fost deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în presă.

Fostul ministru a ajuns la spital cu răni și semne de subnutriție

Anchetatorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri pentru a se stabili circumstanțele în care a murit fosta demnitară.

Cu doar câteva zile înainte de decesul din 3 decembrie 2025, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din Capitală. În momentul în care a ajuns la spital, avea semne de lovituri la cap și în zona ochilor, potrivit unor surse judiciare citate de TVR.

Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția. La scurt timp după internare, Rodica Stănoiu a fost scoasă din spital pe semnătură de partenerul ei, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care Stănoiu avea o relație de 5 ani.

La scurt timp după ce a fost externată din spital, fosta ministră a Justiției a murit, la vârsta de 86 de ani. Rodica Stănoiu a fost ministru al Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004.

În urma decesului nu a fost realizată autopsie, iar înmormântarea a avut loc fără slujbă religioasă

Potrivit Antena 3, Rodica Stănoiu ar fi lăsat în urmă o avere impresionantă, respectiv conturi, bijuterii, vilă in Pipera, o altă vilă cu piscină pe litoral si în străinătate.

Recent, partenerul său a fost surprins de CanCan.ro lângă un notariat din capitală. Sursa citată susține că barbatul a ieșit din biroul notarului având in mână un dosar stufos.

Fosta membră în Guvernul Năstase nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți. Abia după moartea sa ar fi ieșit la iveală relația pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani.

