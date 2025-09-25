Rockwool investeşte 150 mil. euro într-o nouă linie de producţie la fabrica de vată bazaltică din Prahova

Rockwool anunţă că a demarat o investiţie de 150 milioane euro în România, pentru construcţia unei linii de producţie complet independente care va creşte de peste două ori producţia de vată bazaltică a fabricii din Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, până la finalul anului 2027.

Potrivit companiei, necesitatea investiţiei a dat-o faptul că România este a 5-a piaţă ca mărime a izolaţiilor din UE, cu 9 milioane metri cubi şi cerere în creştere. Peste 50% din piaţa naţională este acoperită din import, iar noua fabrică reduce dependenţa de importuri.

Noua linie de producție este complet independentă și va crește de peste două ori producția de vată bazaltică a fabricii până la finalul anului 2027.

Unitatea va utiliza o tehnologie de ultimă generaţie, bazată pe topirea rocii vulcanice cu ajutorul unui cuptor electric. Această linie de producţie va reduce semnificativ emisiile şi va accelera tranziţia companiei către decarbonizare.

”Evenimentul de săptămâna aceasta este un moment important pentru Rockwool şi pentru industria construcţiilor din România. Odată cu intrarea în vigoare, în luna mai, a noului normativ privind siguranţa la incendiu P118/1-2025, care impune utilizarea crescută a materialelor necombustibile în izolarea faţadelor şi acoperişurilor, soluţiile Rockwool sunt acum şi mai evidente. În acelaşi timp, fondul imobiliar al României rămâne în mare parte nerenovat, majoritatea programelor acoperind mai puţin de 10% din clădirile existente. În plus, extinderea va crea locuri de muncă şi va consolida rolul României ca centru regional pentru Europa de Sud-Est”, a declarat Florin Popescu, regional director Rockwool Balkans.

Produsele izolante din vată bazaltică Rockwool sunt clasificate ca produse A1, sunt complet incombustibile şi pot rezista la temperaturi de peste 1.000 °C, contribuind la siguranţa clădirilor şi la protejarea vieţilor omeneşti. În plus, acestea sunt produse prin topirea rocilor vulcanice, ceea ce le face durabile în mod inerent: o materie primă naturală abundentă în natură şi reciclabilă la infinit.

Rockwool Romania este parte a Rockwool Group, lider mondial în producţia de izolaţii din vată minerală bazaltică, cu o cifră de afaceri de 3,85 miliarde euro în 2024, 12.500 de angajaţi şi 42 de fabrici în 23 de ţări, cu distribuţie în peste 120 de pieţe globale.

Activi în România din 1998, prima linie de producţie din România a fost inaugurată în 2019, la Ariceştii Rahtivani, Prahova, cu o investiţie de 50 milioane euro. Aceasta este cea mai mare unitate de profil din ţară, cu o capacitate de 45.000 tone/an.

***