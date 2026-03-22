Roboți pe front: 30% din infanteria ucraineană ar putea fi înlocuită de „sisteme robotizate terestre”

Sistemele robotizate terestre (GRC – ground robotic complexes) ar putea înlocui treptat până la o treime din infanteria umană de pe linia frontului din Ucraina în 2026, iar acest procent ar putea ajunge la 80%, a declarat brigadier‑generalul Andrii Bilețki, comandantul celui de-al 3‑lea Corp de Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei, într‑un interviu pentru TSN, potrivit Mezha.

El a descris această tranziție ca fiind parte a unei „revoluții tehnologice” în modul în care Ucraina duce războiul.

Potrivit lui Bilețki, dacă armata continuă pe calea inovației și integrării roboților de luptă în structurile tactice, în acest an este realist ca până la 30% din infanterie să fie înlocuită de astfel de platforme robotizate sau sisteme operate de la distanță. În viitorul apropiat, a spus el, numărul acesta ar putea crește până la 80%, transformând infanteria umană într‑o forță „elitistă și specializată”, capabilă să execute sarcini pe care roboții nu le pot îndeplini.

El a explicat că folosirea intensă a roboților tereștri și a altor sisteme automatizate face parte din adaptarea la nevoile actuale ale războiului, unde tehnologia permite reducerea riscului uman în operațiuni periculoase.

Bilețki a menționat că deja platformele robotizate sunt folosite pentru diverse misiuni — de la distrugerea echipamentelor inamice și capturarea combatanților, până la transportul de provizii sau evacuarea răniților — ceea ce le‑a oferit deja un rol semnificativ pe front.

Comentariul său reflectă tendințe mai largi în tehnologizarea armatei ucrainene, unde unități de robotică terestră și aeriană (cum ar fi dronele sau vehiculele fără pilot) joacă un rol tot mai important în conflictul actual.

Experții militari notează însă că implementarea pe scară largă a roboților tereștri implică provocări logistice și tehnice, inclusiv integrarea acestora în tacticile și comunicarea unităților clasice, dar și necesitatea formării personalului care să opereze și să întrețină aceste sisteme.

Bilețki și comandanții altor unități ucrainene au semnat acorduri de cooperare pentru dezvoltarea programelor comune de pregătire a personalului, menite să combine experiența de luptă locală cu standardele și practicile țărilor NATO, în contextul reformelor mai largi ale forțelor armate.

