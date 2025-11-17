cursdeguvernare

17 noiembrie, 2025

Robert Schwartz, fost redactor-șef al secției în limba română a Deutsche Welle, propus de USR la conducerea Radio

De Mariana Bechir

17 noiembrie, 2025

Jurnalistul Robert Schwartz (foto), fost redactor-șef al Deutsche Welle în limba română timp de aproximativ 20 de ani, este nominalizarea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

De asemenea, USR a propus-o pe Alexandra Coliban pentru Consiliul de administrație al SRR.​

Cele două propuneri au fost prezentate în interiorul coaliției de guvernare, numirile urmând să fie supuse votului în Parlament.


Robert Schwartz a fost profesor și director al Liceului German din București, iar în 1991 s-a stabilit în Germania.

Are o experiență de peste 30 de ani la Deutsche Welle, dintre care 20 de ani, până în 2020, a condus redacția în limba română a acestei instituții. După 2020, a coordonat un proiect special intitulat „Sinti și romi în Europa” până în 2023, când s-a pensionat, iar acum este jurnalist independent.

(Citește și: Conducerile interimare ale TVR și Radio cer Parlamentului să le precizeze fișa postului)

