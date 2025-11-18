Robert BERZA – Edge Institute: România are o șansă reală de a accelera transformarea digitală, dar numai dacă va exista un centru de comandă, vorbim de un change management

Un studiu realizat de Microsoft și publicat vinerea trecută, plasează România pe ultimul loc din Europa la capitolul penetrării inteligenței artificiale în economie și societate, a declarat marți Robert Berza, director executiv al Edge Institute, un think tank dedicat procesului de digitalizare.

„România se situează în spatele unor țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Și dacă Moldova nu este chiar o surpriză că se află în fața noastră, faptul că ne-au depășit țări precum Serbia și Albania este o surpriză neplăcută. Și suntem cam la o treime ca procent de penetrare față de liderii din UE”, a spus Robert Berza, în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia.

El a precizat că România are o șansă reală de a accelera transformarea digitală, dar numai dacă va exista un centru de comandă, de lidership politic care să se preocupe de investiții mari dar să aibă și o viziune care să atragă oameni cheie care să implice în proces. „Prin digitalizare, România poate deveni o țară modernă, prosperă, demnă de încredere pentru toți cetățenii săi”, a adăugat Berza.

Digitalizarea societății trebuie să aibă în centru nevoile cetățeanului. „Românii vor un stat care respectă timpul cetățeanului și oferă servicii simple, predictibile, ușor de înțeles. Vor ca statul să nu le creeze probleme la interfața cu funcționarul public ci mai degrabă le rezolvă problemele. Noi la institut avem o viziune comună și am încercat sa o validam și prin ceilalți actori din sistem”, a explicat directorul Edge Institute.

Prin digitalizare România poate deveni o tara moderna prospera, demna de încredere pentru toți cetățenii săi.

„Ca să ajungem la acest obiectiv, probabil că trebuie să trecem printr-un proces de change management, care a fost menționat mai devreme, inclusiv în raportul pe care l-am făcut împreună cu consultanții estonieni, transformarea digitală este mai mult despre transformare, despre change management, și mai puțin despre tehnologie”, a concluzionat Robert Berza.

***