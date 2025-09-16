cursdeguvernare

marți

16 septembrie, 2025

Robert Berza, Edge Institute: Piața muncii viitorului înseamnă flexibilitate de învățare

De Razvan Diaconu

16 septembrie, 2025

Piața muncii viitorului înseamnă flexibilitate de învățare. Tinerii se așteaptă ca școala viitorului să le dezvolte capacități de analiză și gândire critică. În plus, o flexibilitate a programei ar trebui să-i ajute pe copiii să fie mai bine pregătiți pentru orice vine peste 10-15 ani, a explicat Robert Berza, director executiv Edge Institute, în cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată marți de CursdeGuvernare.ro.

Concluziile de mai sus reies din dintr-un studiu IPSOS comandat de think-tank, despre așteptările românilor cu privire la școală și școala viitorului.

„Există o așteptare ca programa școlară să fie constant adaptată la nevoile și cerințele pieței muncii. E genul de proces care nu trebuie să dureze cicluri lungi. Anumite zone de programe trebuie să se schimbe la câțiva ani, nu la un deceniu. Tot ce ține de integrarea cunoștințelor digitale, platforme digitale, pentru că orice va fi în viitor, cu siguranță va fi digital”, a declarat el.


Alte concluzii care se conturează din studiu se referă la așteptarea românilor să trecem de la infrastructura digitală pe care o avem astăzi la o pedagogie inteligentă, modernă și folosirea diferitelor tipuri de aplicații care personalizează învățarea și utilizarea AI.

Părinții cu copii sunt un motor ascuns al digitalizării. Ei văd beneficiile și pot fi transformați în niște campioni ai schimbării, susține Berza.

„E un paradox al percepției, dar educația viitorului se poate baza pe optimismul din mediul rural. La nivel declarativ oamenii înțeleg că poate tehnologia le dă o șansă suplimentară de acces egal cu toți ceilalți care au o altă realitate economică. De asemenea, digitalizarea este văzută ca aliat, nu povară, inclusiv de profesori”, a mai comentat directorul executiv Edge Institute.

(Citește și: ”Acum-LIVE – conferința / „Capitalul uman: Educația – stringența economiei.” Marți, 16 septembrie 2025, orele 09:30 – 13:30”)

***


