Portofelul digital: RO Wallet, lansat din 14 ianuarie 2027 – MAI face angajări urgente, iar Finanțele și MIPE trebuie să asigure „cu celeritate” finanțarea

Portofelul digital românesc, RO Wallet, va fi lansat oficial în 14 ianuarie 2027 cu primele funcționalități operaționale, conform calendarului de operaționalizare aprobat în ședința de joi a Guvernului.

Stadiul actual și calendarul stabilit

Stadiul

MAI a constituit echipele de lucru pentru dezvoltarea aplicației mobile, a componentelor de backend și a soluției PID, care utilizează infrastructura HUB-ului de servicii al MAI.

Prima versiune a aplicației RO Wallet pentru iOS și Android a fost prezentată la evenimentul Launchpad al Comisiei Europene (29-30.10.2026), iar mediul de testare pentru operatorii economici8 a fost operaționalizat la începutul lunii noiembrie 2026.

Se află în curs de realizare infrastructura de producție, adaptarea aplicațiilor mobile, emiterea datelor de identificare a persoanei și a primelor atestate electronice de atribute, integrarea cu componentele dezvoltate de STS, precum și documentația necesară certificării, în colaborare cu DNSC.

Calendarul etapelor următoare:

22.12.2026: lansarea versiunii beta pentru un grup restrâns de utilizatori și inițierea procesului de certificare

14.01.2027: lansarea oficială a RO Wallet, cu emiterea datelor de identificare a persoanei, a permisului de conducere mobil și a adresei de domiciliu și de reședință, precum și verificarea vârstei

începând cu februarie 2027: extinderea funcționalităților, prin emiterea de noi atestate, semnătura electronică cu certificat calificat, integrarea cu alte platforme și implementarea tuturor funcționalităților cerute de Regulament.

Urgențele pentru a se respecta termenele

Nota discutată joi de Cabinetul Niculescu cuprinde urgențele rămase pentru finalizarea acestui „proiect strategic și inovator”, urgențe grupate pe două capitole.

Marian Neacșu are derogare de la măsurile de austeritate, pentru a face angajări

Pentru extinderea funcționalităților RO Wallet începând cu anul 2027, este necesară suplimentarea resursei umane la nivelul structurilor MAI implicate în proiect, pe două direcții menționează Nota:

specialiști în dezvoltarea aplicațiilor pentru terminale mobile și a portofelelor digitale, domeniu în care MAI nu dispune de experiență suficientă, prin auplimentarea graduală cu experți dezvoltatori începând cu luna decembrie 2026 și dezvoltarea continuă a competențelor echipei

personal dedicat îndrumării și sprijinirii cetățenilor, beneficiarilor (relying parties), furnizorilor de atestate și surselor autentice din MAI, prin suplimentarea graduală a personalului alocat proiectului. Proiectul de ordonanță de urgență prevede, în acest sens, înființarea de posturi noi și derogări de la restricțiile privind ocuparea posturilor vacante până la data de 31.12.2029.

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Dezvoltarea proiectului a fost realizată până acum din resursele proprii ale instituțiilor cu responsabilități în ecosistem, beneficiind totodată de sprijinul Comisiei Europene.

În 2027 va fi necesară însă suplimentarea alocărilor bugetare, pentru a asigura continuitatea implementării, adaptării, dezvoltării funcționalităților și extinderii ecosistemului RO Wallet, iar Nota precizează că „asigurarea cu celeritate a finanțării începând cu ianuarie 2027” este sarcina MF și MIPE.

Conform unui document al MAI, România mai avea nevoie de aproximativ 100 de milioane de euro pentru a continua dezvoltarea, extinderea funcționalităților și funcționarea sistemului în anul 2027, precum și pentru plata persoanelor care urmează a fi angajate.

Ce utilizări permite portofelul digital

Portofelul de identitate digitală este o aplicație software (accesibilă prin intermediul dispozitivelor mobile) care va permite utilizatorului, printre altele:

Utilizatorilor li se va oferi posibilitatea de a accesa servicii online publice și private și, de asemenea, de a stoca și a partaja documente digitale, prin descărcarea aplicației portofelului UE pentru identitatea digitală.

Utilizatorii vor putea stoca toate documentele digitale de care au nevoie, astfel încât acestea să fie mereu la dispoziție. De la dovezi ale studiilor la bilete de tren sau la muzeu, de la un permis de conducere la prescripții medicale, documentele lor vor fi stocate în mod securizat în portofel.

Odată stocate în aplicație, documentele digitale pot fi partajate, de exemplu sub forma unui cod QR, astfel încât un anumit furnizor să le poată accesa (de exemplu, o prescripție medicală pentru un farmacist sau o diplomă pentru un angajator).

Portofelul UE pentru identitatea digitală le va permite utilizatorilor să semneze contracte pe cale electronică și să creeze o semnătură digitală securizată pentru orice document.

Utilizatorii vor avea controlul complet asupra datelor lor din EUDI Wallet, putând decide ce informații stochează și cu cine le partajează. De exemplu, un conducător auto care este oprit de un polițist rutier, va putea partaja cu acesta permisul de conducere digital, prin intermediul unui cod QR. Versiunea digitală a permisului de conducere tradițional va fi stocată în portofelul european de identitate digitală, cu aceeași valabilitate juridică ca documentul fizic.

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