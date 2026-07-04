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Ritmul creșterii prețurilor la locuinte se temperează în UE – în România accelerează

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De Vladimir Ionescu

4 iulie, 2026

În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor, măsurate prin Indicele Prețurilor Locuințelor, au crescut cu 4,7% în zona euro și cu 5,1% în UE, comparativ cu T1/2025.
Este o ușoară încetinire față de trimestrul precedent, în T4/2025, prețurile locuințelor crescuseră cu 5,1% în zona euro, și 5,4% în UE, arată datele Eurostat.

Comparativ cu al patrulea trimestru al anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 1,0% în zona euro și cu 1,2% în UE în primul trimestru al anului 2026.


Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, o singură țară a înregistrat o scădere anuală a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului 2026, iar restul au înregistrat creșteri.

Scăderea a fost înregistrată în Finlanda (-2,0%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Portugalia (+17,8%), Bulgaria (+14,8%) și Slovacia (+14,4%).

Comparativ cu trimestrul precedent, prețurile au scăzut în patru state membre și au crescut în douăzeci și două de state membre. Scăderile au fost înregistrate în Belgia, Finlanda (ambele cu -0,8%), Franța (-0,6%) și Ungaria (-0,5%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Bulgaria (+6,2%), Portugalia (+3,8%) și Slovacia (+3,6%).

Scumpirea abruptă a locuințelor în Bulgaria, fiind pe primul loc, trimestru la trimestru, este legată de aderarea de la 1 ianuarie 2026 la zona euro.

România: Prețul locuințelor crește accelerat


În România, prețurile locuințelor cresc accelerat de la începutul anului trecut. ritmul fiind mai apropiat de cel al inflației.

În România, în T1/2026 prețul locuințelor a crescut cu 7,8%, comparativ cu același trimestru din 2025 și cu 2,3% față de T4/2025.

Citeste si: Numărul locuințelor finalizate în primul trimestru a crescut puternic în vestul României. Avans de 8,3% la nivel național

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