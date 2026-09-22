Risun Group din China, interesat de cumpărarea Liberty Galați – o delegație a vizitat combinatul

O delegaţie formată din patru reprezentanţi ai Risun Group din China, lider mondial în producția de cocs, a vizitat, în premieră, Liberty Galaţi, care urmează să fie vândută prin negociere directă.

Compania se adaugă altor trei societăţi din domeniul siderurgiei care au trimis deja oameni din management pentru a evalua oportunitatea cumpărării platformei industriale.

Pentru Risun Group, achiziția ar înseamna o extindere a activității în industria oțelului, fiind avantajată de faptul că este liderul la nivel global producţia de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune, vitale în procesarea oţelului.

Platforma siderurgică a fost vizitată marți de o delegaţie formată din patru membri, relatează News.ro, citând o notă internă transmisă angajaţilor Liberty Galaţi: „Vă informăm că o delegaţie a RISUN Group – China a vizitat, astăzi, combinatul şi s-a întâlnit cu managementul local, care a prezentat, în detaliu, capabilităţile tehnice şi comerciale ale Combinatului, precum şi situaţia actuală”.

Conform acesteia, chinezii au vizitat toate zonele importante, respectiv capacităţile de producţie din fluxul primar şi de la laminoare.

Risun Group, în extindere accelerată

Înfiinţat în anul 1995, Risun Group activează în sectoare cum ar fi: producerea de cocs, chimie, materiale noi, energie, minerit (cărbune) şi digitalizare. Grupul are 12 unităţi de producţie în China, Mongolia, se extinde în prezent în Indonezia şi are birouri de reprezentare în Asia şi Australia. În 2025, acest grup a raportat o cifră de afaceri de peste 13 miliarde de euro (102 miliarde de yuani) şi are 14.600 de angajaţi.

Conform datelor de pe propria pagină de internet, Risun Group nu produce oţel. Este, în schimb, cel mai mare producător şi furnizor independent de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune la nivel mondial. Cocsul produs de grup este o materie primă esenţială utilizată de companiile siderurgice în furnale pentru fabricarea oţelului, motiv pentru care compania este strâns legată de această industrie (fiind, de exemplu, membră în Asociaţia Siderurgică din China).

În ceea ce priveşte activitatea sa principală de producţie, în prima jumătate a anului 2025, grupul a atins un volum record de 10,88 milioane de tone de cocs şi 2,85 milioane de tone de materiale chimice noi.

Se trece la negociere directă – la cele două licitații internaționale organizate până acum nu s-au depus oferte

La un an și șase luni de când a intrat, pe 5 martie 2025, în procedură de concordat preventiv, o formă juridică premergătoare falimentului, administratorii judiciari ai celui mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei vor schimba procesul de valorificare.

După două licitații ratate, cu un preț de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro, s-a decis vânzarea prin negociere directă, iar primul pas – regulamentul – a fost finalizat.

„Da, există un regulament de vânzare care a fost conceput și transmis în draft, ca element de prezentare, pentru a stabili care e strategia la nivel general”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Alături de Euro Insol, CITR face parte din consorțiul de administratori concordatari numit să gestioneze procedurile de restructurare financiară la Liberty Galați, după ce peste o sută de creditori au cerut falimentul combinatului în instanță.

Destinatarul noului regulament de vânzare este, în prima etapă, Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați. Acesta și-a reluat activitatea, iar membrii săi au avut două întâlniri în decursul lunii august, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu. Anterior, și-a întrerupt activitatea odată cu plecarea PSD de la guvernare, în aprilie 2026, moment care a dus inclusiv la retragerea vicepremierului Marian Neacșu din funcția de conducere a Comitetului.

****