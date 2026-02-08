Foreign Affairs: Zeitenwende – Riscurile reînarmării Germaniei și „cătușele de aur” care le-ar putea anihila

Germania a cheltuit anul trecut pe înarmare mai mult decât orice altă țară europeană și este de așteptat să ajungă la un buget pentru apărare de 189 de miliarde de dolari până în 202., și a anunțat creșterea numărului militarilor.

În acest ritm, țara va deveni din nou o mare putere militară, ceea ce prezintă multe avantaje în vederea apărării Europei, dar și unele riscuri, în special în ipoteza ajungerii la putere a partidului extremist Alternativa pentru Germania (AfD), arată într-o analiză Foreign Affairs.

Soluția pentru prevenirea unui nou coșmar pe continent este acceptarea de către Berlin a ceea ce istoricul Timothy Garton Ash numea „cătușele de aur”:

restricții asupra suveranității prin integrare profundă: Germania să garanteze datorii europene pentru apărare și să accepte crearea unor consorții europene pe modelul Airbus, în loc de favorizarea firmelor germane, alături de integrarea Bundeswehr-ului în structuri europene atât de strâns încât extragerea sa să fie imposibilă, scrie Foreign Affairs.

Avertismentul lui Foch și lecțiile istoriei

„Vă dau avertismentul meu solemn că, sub tendința actuală, următorul război mondial este inevitabil,” declara liderul militar francez Ferdinand Foch. Era anul 1921, iar Foch, comandantul suprem al armatelor Aliate în timpul Primului Război Mondial, trăgea un semnal de alarmă într-un discurs din New York.

Îngrijorarea lui era simplă. După înfrângerea Germaniei, puterile Aliate o obligaseră prin Tratatul de la Versailles să se dezarmeze. Dar, după doar câțiva ani, încetaseră să mai impună termenii victoriei lor.

Berlinul, avertiza Foch, putea și avea să își reconstruiască armata. „Dacă Aliații continuă indiferența actuală… Germania se va ridica cu siguranță din nou sub arme.”

Comentariile lui Foch s-au dovedit profetice. Până la sfârșitul anilor ’30, Germania își reconstruise într-adevăr armata. A ocupat Austria, apoi Cehoslovacia și apoi Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial.

Când a fost din nou înfrântă, Aliații au fost mai atenți în gestionarea țării. Au ocupat-o și au divizat-o, i-au desființat forțele armate și au desființat în mare parte industria de apărare.

Când Statele Unite și Uniunea Sovietică au permis Germaniei de Vest și, respectiv, Germaniei de Est să își reînființeze armatele, acest lucru s-a făcut doar sub o supraveghere strictă. Când au permis celor două jumătăți să se unească, Germania a trebuit să limiteze dimensiunea forțelor sale armate.

Chiar și așa, premierul britanic Margaret Thatcher s-a opus reunificării, temându-se că aceasta va produce o țară periculos de puternică. O Germanie mai mare, avertiza ea în 1989, „ar submina stabilitatea întregii situații internaționale și ar putea pune în pericol securitatea noastră.”

De la Inacțiune, la „Zeitenwende”

Azi, temerile lui Foch și ale lui Thatcher par să aparțină istoriei antice. Pe măsură ce Europa a navigat prin crize succesive în ultimele decenii – cea mai importantă fiind agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei – oficialii continentului nu s-au îngrijorat că Berlinul ar putea deveni prea puternic, ci că este mult prea slab.

„Mă tem mai puțin de puterea germană, decât de inacțiunea germană,” declara Radoslaw Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, în 2011, în timpul crizei financiare europene. Era o afirmație remarcabilă venind din partea unui oficial polonez, având în vedere că Varșovia a fost tradițional unul dintre guvernele cele mai îngrijorate de puterea germană.

El nu este singur: armata Germaniei trebuie „să cheltuiască mai mult și să producă mai mult,” a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în 2024.

Acum, acești lideri primesc ceea ce și-au dorit. După multe întârzieri, Zeitenwende a Germaniei – promisiunea sa din 2022 de a deveni unul dintre liderii apărării Europei – devine în sfârșit realitate.

În 2025, Germania a cheltuit mai mult pentru apărare decât orice altă țară europeană în termeni absoluți. Bugetul său militar de astăzi ocupă locul patru în lume, imediat după cel al Rusiei.

Se preconizează că cheltuielile militare anuale vor ajunge la 189 de miliarde de dolari în 2029, de peste trei ori mai mult decât în 2022.

Germania ia în considerare chiar și o revenire la serviciul militar obligatoriu dacă armata sa, Bundeswehr, nu poate atrage suficienți recruți voluntari.

Dacă țara va menține cursul, va fi din nou o mare putere militară înainte de 2030. Oamenii din Europa au fost în mare parte bucuroși să vadă Berlinul reconstruindu-și armata pentru a se apăra împotriva Rusiei.

Dar ar trebui să fie atenți la ceea ce își doresc.

Riscul unei Europe divizate

Germania de azi a promis să își folosească puterea armată supradimensionată pentru a ajuta întreaga Europă. Dar, lăsată neverificată, dominația militară germană ar putea în cele din urmă să alimenteze diviziuni în interiorul continentului.

Franța rămâne neliniștită de faptul că vecinul său devine o putere militară majoră, la fel ca mulți oameni din Polonia, în pofida sentimentelor lui Sikorski.

Pe măsură ce Berlinul urcă, suspiciunea și neîncrederea ar putea crește. În cel mai rău scenariu, competiția ar putea reveni. Franța, Polonia și alte state ar putea încerca să contrabalanseze Germania, ceea ce ar distrage atenția de la Rusia și ar lăsa Europa divizată și vulnerabilă. Franța, în special, ar putea căuta să se reafirme ca principala putere militară a continentului și „grande nation”. Acest lucru ar putea provoca o rivalitate directă cu Berlinul și ar putea pune Europa în conflict cu ea însăși.

Astfel de rezultate de coșmar sunt deosebit de probabile dacă Germania ajunge să fie guvernată de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care crește în sondaje. Partidul extrem naționalist este de mult timp critic la adresa Uniunii Europene și a NATO, iar unii dintre membrii săi au făcut afirmații revanșarde despre teritoriul țărilor vecine. O Germanie controlată de AfD și-ar putea folosi puterea pentru a intimida sau constrânge alte țări, ducând la tensiuni și conflicte.

Berlinul trebuie să își consolideze armata

Continentul este în pericol și niciun alt guvern european nu are capacitatea fiscală pe care o poate aduce Germania.

Dar, Berlinul trebuie să recunoască riscurile ce însoțesc atuurile sale și să limiteze puterea germană prin integrarea forței sale defensive în structuri militare europene mai profund integrate.

Vecinii europeni ai Germaniei, la rândul lor, ar trebui să specifice clar ce fel de integrare a apărării ar dori să vadă.

Altfel, reînarmarea germană ar putea foarte bine să genereze o Europă mai divizată, neîncrezătoare și mai slabă, exact opusul a ceea ce Berlinul speră acum să obțină.

Prea mult și nu destul

Pentru mulți, este greu de înțeles de ce reînarmarea Germaniei ar putea duce la competiție și instabilitate în Europa.

Toți europenii sunt familiarizați, desigur, cu istoria militaristă a țării. Dar în deceniile de după Al Doilea Război Mondial, Germania și-a integrat profund atât economia, cât și aparatul de apărare în Europa.

Primul cancelar postbelic al Germaniei de Vest, Konrad Adenauer, a respins ferm ideea de a-și transforma țara într-o putere militară independentă și a pledat pentru integrarea forțelor armate vest-germane fie într-o armată europeană, fie în NATO. După sfârșitul Războiului Rece, Germania a adoptat o abordare de reținere militară și s-a identificat ca o „putere civilă”, una demnă de încredere și neamenințătoare, chiar dacă reunificarea a făcut-o mult mai puternică. După cum declara Helmut Kohl în 1989, „Doar pacea poate veni de pe pământ german.”

Și totuși, așa cum au argumentat unii cercetători realiști, rivalitatea dintre țările Europei nu a dispărut niciodată cu adevărat. Ea a fost doar atenuată, în mare parte de NATO și hegemonia americană.

Acum, când Statele Unite par să își reducă atenția și resursele dedicate Europei, acea competiție ar putea reveni. Ar putea începe în forme minore și inofensive.

Alte țări europene sunt deja neliniștite de consolidarea militară a Germaniei. Berlinul, de exemplu, plănuiește să cheltuiască cea mai mare parte a bugetului său de apărare pe companii germane, exploatând o excepție de la regulile UE privind concurența. Acest lucru va submina colaborarea și va face dificilă apariția unor adevărați campioni ai industriei de apărare europene.

Puterea naște teamă

Politicienii germani ignoră aceste preocupări. Argumentul lor este că vecinii nu pot avea și un Berlin slab, și unul puternic, care să apere Europa. Dar acest argument nu va potoli temerile.

Parisul nu agreează ideea ca Germania să fie motorul militar al Europei, întrucât consideră că acesta este rolul Franței. Unii oficiali polonezi se tem că o Germanie puternică militar s-ar putea simți într-o zi liberă să restabilească relații amicale cu Rusia.

Analiștii care vor să înțeleagă de ce europenii se tem de hegemonia germană nu trebuie să se uite în urmă cu un secol; un deceniu ar fi suficient. În timpul crizei fiscale din anii 2010, Berlinul a impus măsuri de austeritate aspre țărilor îndatorate, precum Grecia, ducând la suferință prelungită și resentimente profunde. Dacă Germania nu ia măsuri pentru a atenua neîncrederea, competiția ar putea reveni cu adevărat. O Europă divizată și destabilizată de competiția internă ar deveni un pion în jocul marilor puteri (Rusia, China, SUA).

Revenirea revanșismului

O Germanie dominantă militar ar putea deveni deosebit de periculoasă dacă liderii centriști pierd puterea în fața AfD. Acest partid vrea să inverseze integrarea post-1945 în UE și NATO. Dacă ar câștiga puterea federală, AfD ar putea folosi armata exact așa cum se temea Thatcher: pentru a proiecta puterea împotriva vecinilor, făcând eventual revendicări teritoriale poloneze sau franceze.

O Germanie condusă de AfD ar încerca să remodeleze UE într-o „Europă a Națiunilor” fără moneda euro, slăbind legăturile economice care au promovat pacea timp de 80 de ani.

Acest lucru ar forța Franța, Polonia și Regatul Unit să stabilească coaliții de contrabalansare pentru a limita Germania.

Cătușele de aur

Există o cale pentru ca Berlinul să își extindă puterea militară fără a trimite Europa înapoi într-o eră a competiției și rivalități, poate chiar și în cazul în care Germania va fi, în cele din urmă, guvernată de AfD. Soluția este ca țara să accepte ceea ce istoricul Timothy Garton Ash numea „cătușe de aur”: restricții asupra suveranității sale prin intermediul unei integrări mai profunde cu vecinii săi europeni.

Liderii germani din trecut au făcut acest compromis. Adenauer a integrat noul Bundeswehr al Germaniei de Vest în NATO. Pentru a se reunifica cu Germania de Est, Kohl a dat marca germană pe euro, renunțând la suveranitatea monetară a Berlinului.

Liderii de azi ar trebui să urmeze acele exemple. Ei pot începe prin a accepta datoria europeană comună la scară largă pentru apărare și, astfel, să permită țărilor cu o marjă de manevră fiscală mai mică decât a Germaniei să cheltuiască generos pentru apărare fără a se îndatora și mai mult și fără a risca, așa cum s-ar putea întâmpla cu Franța, noi retrogradări ale ratingului de credit.

În comparație cu majoritatea țărilor europene, costurile agregate de împrumut ale UE sunt scăzute și, fiind cea mai mare economie din zona euro, Germania își poate permite să servească drept garant de ultimă instanță. Procedând astfel, puterea militară și industrială germană ar fi încorporată mai temeinic în Europa, determinând Berlinul să își asume responsabilitatea financiară pentru înarmarea continentului. (Acest lucru ar putea, de asemenea, să încurajeze mai multe decizii luate în comun, deoarece statele UE ar putea lucra împreună la selectarea proiectelor de apărare și a priorităților finanțate prin aceste euroobligațiuni).

Germania ar trebui, de asemenea, să pledeze pentru o integrare mai puternică a industriilor naționale de apărare ale Europei, inclusiv prin căutarea unei colaborări mai mari la propriile proiecte, în loc să cheltuiască în principal pe firmele autohtone.

De asemenea, Germania ar trebui să accepte adevărate companii europene de apărare, similare cu Airbus, care a fost creat ca un consorțiu aviatic european pentru a oferi o alternativă producătorilor americani.

Toate aceste măsuri nu numai că ar îndepărta temerile față de o Germanie dominantă, asigurându-se că baza de apărare a Berlinului se bazează pe alții, dar ar oferi și o scară și o eficacitate mai mari în consolidarea militară generală a Europei.

În cele din urmă, și cel mai ambițios, Germania și aliații săi europeni ar trebui să se gândească la o integrare militară mai profundă.

Deoarece Statele Unite s-au retras, Europa va trebui să găsească formate și structuri militare în afara NATO cu care să se apere. Și, deși o armată europeană rămâne puțin probabilă în viitorul apropiat, țările continentului vor trebui să creeze formațiuni militare multinaționale mai mari pentru a descuraja Rusia. (Există deja mici exemple de astfel de încercări, inclusiv o brigadă franco-germană și unele grupuri de luptă ale UE, deși acestea nu au fost încă desfășurate).

În plus, continentul ar trebui să stabilească structuri de comandă europene care să integreze strâns Bundeswehr-ul cu alte forțe armate și să ofere o alternativă la structurile NATO, în perioadele de tensiuni transatlantice. O integrare militară europeană mai profundă ar constrânge puterea germană prin supunerea Germaniei la un proces decizional colectiv.

Aceasta ar reprezenta chiar o protecție împotriva unui guvern condus de AfD, făcând practic imposibilă extragerea Bundeswehr-ului din inițiativele comune fără a lua măsuri drastice și nepopulare, cum ar fi părăsirea UE sau a altor instituții europene de cooperare.

„Coaliția celor dornici” (coalition of the willing), pe care diverși oficiali europeni au propus să o desfășoare în Ucraina după un acord de pace, ar putea servi drept test.

Riscul de fracturare a continentului ar trebui să dea de gândit Washingtonului înainte de a se retrage, și mai ales în ceea ce privește sprijinirea AfD. Dacă Europa revine la competiția dintre marile puteri, Washingtonul ar putea fi nevoit, în cele din urmă, să angajeze mai multe resurse pe continent decât a făcut-o în ultimele decenii, pentru a preveni transformarea Europei într-o zonă de conflict. Acesta este tocmai rezultatul pe care Casa Albă vrea să îl evite.

Dar o Europă instabilă și fragmentată nu este în niciun caz garantată, chiar și într-o eră a implicării americane reduse. Țările europene au învățat să se integreze și să coopereze în ultimele opt decenii în moduri pe care observatorii din trecut le-ar fi respins drept fantezii.

De fapt, datorită invaziei Rusiei, buna înțelegere de pe continent este acum mai ridicată decât în orice alt moment din istorie. Europa are o mulțime de modalități de a evita o dilemă de securitate centrată pe o Germanie dominantă.

Presiunea brutală de la Washington ar putea chiar să unească și mai mult continentul și să forțeze o identitate europeană mai puternică. Un astfel de rezultat pozitiv va necesita reținere, clarviziune și noroc. Dar liderii continentului trebuie să muncească din greu pentru a-l obține.

Miza este prea mare, iar alternativa este de neconceput.

****