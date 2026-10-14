Riscurile pentru economia mondială văzute de FMI: Corecțiile care pot interveni în boomul AI, energia și datoriile statelor – SUA, Zona euro, China și India: prognoze diferite de creștere

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în creștere prognoza privind economia mondială pentru 2026, la 3,1%, de la 3% estimat anterior, însă a avertizat că persistența conflictului din Orientul Mijlociu, scumpirea energiei, nivelul ridicat al datoriilor publice și eventualele corecții ale investițiilor în inteligența artificială (AI) riscă să afecteze perspectivele economice globale.

Potrivit raportului World Economic Outlook, publicat marți, economia mondială ar urma să crească cu 3,1% în 2026 și cu 3,4% în 2027, după un avans de 3,5% în 2025. FMI estimează, în același timp, că inflația mondială va urca la 4,7% în 2026, de la 4,1% anul trecut.

Instituția avertizează că rezistența economiei mondiale la șocuri nu trebuie confundată cu dispariția riscurilor, în condițiile în care o parte importantă a creșterii este susținută de investițiile în AI, iar efectele conflictului din Orientul Mijlociu se transmit prin prețurile energiei și costurile de producție.

„Fără consolidarea capacității de aprovizionare și refacerea rezervelor de politică economică, economia mondială ar putea testa în curând limitele rezilienței”, se arată în raport. „Stocurile de pe piețele energetice sunt în scădere, iar noi șocuri geopolitice s-ar putea transmite în continuare rapid prin intermediul prețurilor și al perturbărilor lanțurilor de aprovizionare.”

Investițiile în AI susțin creșterea și comerțul mondial

Cererea asociată inteligenței artificiale a devenit unul dintre factorii importanți care susțin activitatea economică globală, prin investițiile în centre de date, semiconductori, echipamente informatice și infrastructură digitală.

Silvana Tenreyro, directoarea Departamentului de Cercetare al FMI, a arătat că expansiunea sectorului AI a contribuit la creșterea comerțului internațional, cu efecte importante asupra economiilor asiatice integrate în lanțurile globale de aprovizionare.

Comerțul mondial a crescut cu 8,3% între 2023 și 2025, în timp ce comerțul cu bunuri asociate AI a avansat cu 29%, potrivit cifrelor prezentate de Tenreyro și citate de Reuters. Fără componenta asociată AI, creșterea comerțului mondial ar fi fost de 4,6%.

Statele Unite și China se numără printre economiile care beneficiază de cererea pentru tehnologiile AI, în timp ce Coreea de Sud, Malaezia, Mexic și Thailanda sunt favorizate de rolul lor în lanțurile de aprovizionare.

Cu toate acestea, FMI avertizează că beneficiile creșterii sunt distribuite inegal. Numai 32 de țări ar urma să genereze 95% din creșterea economică mondială, față de 54 în estimările din aprilie.

Instituția a revizuit în scădere prognozele pentru aproape jumătate dintre economiile analizate.

Conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune pe prețuri și activitatea economică

FMI estimează un preț mediu al petrolului de 96 de dolari pe baril în 2026, în ipoteza de bază a raportului.

Instituția avertizează însă că o prelungire a conflictului din Orientul Mijlociu și perturbarea fluxurilor energetice ar putea accentua inflația și încetini creșterea economică, în special în statele care depind de importurile de petrol și gaze.

Deniz Igan, șefă de divizie în Departamentul de Cercetare al FMI, a avertizat că rezervele care au permis economiei mondiale să absoarbă șocurile anterioare se reduc, ceea ce face ca perspectivele să fie mai vulnerabile la noi perturbări.

Într-un scenariu advers, în care prețul petrolului ajunge la 130 de dolari pe baril și rămâne la acest nivel în primul trimestru din 2027, creșterea economică mondială ar fi cu 0,2 puncte procentuale mai mică în 2026 și cu 0,5 puncte procentuale mai mică în 2027, comparativ cu scenariul de bază.

În același scenariu, inflația mondială din 2027 ar fi cu 1,1 puncte procentuale mai ridicată, ajungând la 5,2%.

FMI avertizează asupra riscului unei corecții a investițiilor în AI

Deși investițiile în inteligența artificială susțin activitatea economică, FMI atrage atenția asupra riscului ca randamentele obținute să nu corespundă așteptărilor investitorilor.

O eventuală reevaluare a rentabilității proiectelor AI ar putea determina scăderea investițiilor și a valorii activelor, cu efecte asupra piețelor financiare, consumului și condițiilor de creditare.

Într-un scenariu favorabil, în care adoptarea AI generează câștiguri de productivitate mai mari decât cele incluse în prognoza de bază, PIB-ul mondial ar putea fi cu 0,6% mai ridicat până în 2029.

În schimb, dacă investițiile nu produc câștigurile de productivitate așteptate, o corecție a piețelor ar putea afecta inclusiv economiile care furnizează echipamente și componente pentru infrastructura AI.

FMI subliniază că evoluția productivității va fi decisivă pentru stabilirea efectului pe termen lung al investițiilor în această tehnologie.

Datoria publică limitează capacitatea guvernelor de a răspunde la șocuri

Nivelul ridicat al datoriei publice și costurile de finanțare reprezintă alte vulnerabilități evidențiate de FMI. Silvana Tenreyro a cerut guvernelor să reducă deficitele bugetare și să adopte politici credibile pentru stabilizarea datoriei, în condițiile în care creșterea randamentelor obligațiunilor poate amplifica presiunile asupra bugetelor naționale.

Costurile mai mari de împrumut pot limita resursele disponibile pentru investiții și cheltuieli publice și pot majora costurile de finanțare pentru companii.

FMI recomandă, totodată, ca sprijinul acordat gospodăriilor vulnerabile în fața scumpirii energiei să fie temporar și bine direcționat, în locul unor subvenții generale care pot distorsiona piețele.

Băncile centrale ar putea fi nevoite să mențină politici restrictive

Creșterea estimată a inflației la 4,7% în 2026, de la 4,1% în 2025, complică perspectiva politicilor monetare.

Scumpirea energiei și a alimentelor poate menține presiunile asupra prețurilor, în timp ce eventualele majorări ale dobânzilor ar putea frâna creditarea, consumul și investițiile.

Tenreyro a avertizat că băncile centrale trebuie să fie pregătite să înăsprească politica monetară acolo unde este necesar pentru readucerea inflației la țintă.

FMI subliniază că deciziile trebuie adaptate situației fiecărei economii, în funcție de expunerea la șocurile energetice, de evoluția inflației și de condițiile financiare.

SUA, zona euro, China și India: prognoze diferite de creștere

Potrivit estimărilor prezentate în raport, economia Statelor Unite ar urma să crească cu 2,3% în 2026, susținută de consum și investițiile în AI.

Pentru zona euro, FMI estimează o creștere de 1,1%, în timp ce economia Chinei ar urma să avanseze cu 4,5%, în condițiile unei cereri interne slabe și ale unor exporturi puternice.

India ar urma să înregistreze o creștere economică de 7%, susținută de cererea internă, sectorul serviciilor și investițiile tehnologice.

În ansamblu, economiile emergente și în dezvoltare ar urma să crească cu 3,7%, față de 4,5% în 2025.

Pentru Orientul Mijlociu și Asia Centrală, FMI anticipează o contracție economică regională în 2026, urmată de o revenire în 2027. Mai multe state din Golf sunt expuse riscului de recesiune în contextul conflictului și al perturbărilor energetice.

Riscurile geopolitice și climatice pot deteriora perspectivele

Pe lângă conflictul din Orientul Mijlociu, FMI identifică printre riscurile pentru economia mondială intensificarea tensiunilor comerciale, creșterea randamentelor obligațiunilor suverane, fenomenele meteorologice extreme și riscurile de securitate cibernetică asociate infrastructurii digitale.

Deniz Igan a avertizat că riscurile pentru prognoza economică sunt orientate predominant în sens negativ, în condițiile în care noi șocuri ar putea afecta o economie mondială care dispune de mai puține rezerve pentru a le absorbi.

În același timp, FMI menține posibilitatea unui scenariu favorabil, în care câștigurile de productivitate generate de inteligența artificială se materializează mai rapid decât se estimează în prezent.

Raportul recomandă refacerea rezervelor fiscale, protejarea țintită a gospodăriilor vulnerabile, adaptarea politicilor monetare la condițiile fiecărei economii și consolidarea securității energetice.

FMI estimează că economia mondială va continua să crească în 2026 și 2027, dar avertizează că evoluția efectivă va depinde de durata șocului energetic, de dinamica inflației și de capacitatea investițiilor în AI de a genera câștiguri sustenabile de productivitate.

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