Crește riscul de recesiune în SUA – Ministrul american al finanțelor vrea o perioadă de „dezintoxicare pentru economie”

Economia americană a adăugat 151.000 de locuri de muncă în luna februarie, în linie cu așteptările analiștilor consultați de Bloomberg, dar valoarea de semnal a evoluției pieței muncii este mult redusă de faptul că sondajul Departamentului american pentru Muncă a fost realizat înainte de intrarea în vigoare a unor tarife vamale pe importuri și înainte de o serie de anunțuri de disponibilizări ale companiilor americane.

Ritmul de creștere al numărului de noi locuri de muncă a încetinit semnificativ în ultimele luni, iar incertitudinea care învăluiește politicile economice ale administrației Trump a început deja să afecteze economia americană, cu un număr în creștere de analiști care spun că riscurile de recesiune s-au intensificat puternic în ultimele săptămâni.

Raportul de vineri al Departamentului american pentru Muncă a mai relevat o creștere ușoară a șomajului în februarie, de la 4,0% în ianuarie la 4,1%, precum și o scădere a numărului mediu de ore lucrate la nivel de săptămână. Avansul salarial lunar s-a menținut la 0,3%, în timp ce rată anuală de creștere a câștigurilor salariale s-a diminuat ușor cu 0,1%, la 4,0%.

Politicile anti-creștere ale administrației Trump

Administrația americană aplică în debutul de mandat al lui Donald Trump politici anti-creștere economică: reducerea deficitului bugetar (stimulul fiscal devine negativ) de la 6,9% în 2024 la 3% din PIB în 2026, tarife vamale care vor lovi inclusiv economia americană și o corecție a piețelor bursiere, care afectează încrederea de consum și consumul per total. Politicile administrației vizează obținerea unui dolar mai slab pentru a sprijini exportatorii și a ieftini produsele americane,evitând totodată o diluare a diferitelor tarife vamale ce vor fi aplicate, petrol mai ieftin pentru a reduce costul energiei și inflația și dobânzi mai mici care să ajute cu refinanțările record din acest an ale creditelor din perioada pandemiei luate la dobânzi aproape de zero.

Aceste politici sunt puternic în contrast cu așteptările economiștilor și cele din piețe de dinainte de preluarea mandatului de președinte de către Donald Trump, în condițiile în care investitorii anticipau dobânzi și dolar mai mari și o piață bursieră euforică. Scăderea burselor și a dolarului sunt de altfel explicate de faptul că în prezent, modelul nowcast GDPNow al Atlanta Fed, care modelează în timp real evoluția PIB din SUA, estimează o contracție de -2,8% a PIB în primul trimestru al acestui an.

Un impact aici se resimte inclusiv din creșterea efectului negativ al exporturilor nete, care s-a intensificat din cauza faptului că firmele americane au importat bunuri record înainte de aplicarea de tarife vamale.

Secretarul Trezoreriei SUA: „Am putea să vedem un declin economic? Sigur că da”

Ministrul finanțelor din SUA, Scott Bessent (foto), a detaliat vineri la CNBC ce țintă au politicile administrației, el afirmând că economia trebuie să treacă printr-o perioadă de detoxifiere pentru a trece peste dependența de cheltuielile guvernamentale excesive.

„10% din americani au o pondere de 40-50% din consumul total. Este un echilibru instabil. 50% din populație, cei din zona inferioară din perspectiva veniturilor, au fost loviți puternic (de inflația din ultimii ani), încercăm să rezolvăm asta, să reducem dobânzile. Am putea să vedem această economie rostogolindu-se puțin (să intre pe declin – n.r.)? Sigur că da. Dar vom avea o ajustare naturală pe măsură ce ne îndepărtăm de cheltuielile publice și majorăm cheltuielile private, pentru că piața și economia pur și simplu au devenit dependente de acest consum guvernamental excesiv și va exista o perioadă de dezintoxicare”, a spus vineri Bessent la CNBC.

Analiștii anticipează inclusiv un impact pe piața muncii din cauza continuării concedierilor guvernamentale (circa 63.000 în februarie) și scăderii imigrației, în contextul în care imigranții erau responsabili în medie pentru circa 75.000 de noi locuri de muncă în fiecare lună.

Un alt semnal negativ, potrivit economiștilor consultați de Bloomberg, este faptul că incertitudinea pe zona politicilor tarifare forțează companiile să își reducă investițiile și implicit și angajările.

Economist: Este greu să faci investiții sau angajări când taxele vamale se schimbă în fiecare zi

„Raportul nu e neapărat un semnal cu privire la direcția economiei (…), cel mai probabil datele pe martie vor începe să arate deteriorarea pieței muncii. (…) Este greu să faci investiții când incertitudinea este atât de mare, când nu știi ce taxe (vamale) o să plătești, mai ales când ele se schimbă în fiecare zi”, a comentat raportul de vineri, la Bloomberg, Stephanie Roth, economist-șef la Wolfe Research.

Totodată, ea anticipează că Fed-ul va rămâne pe loc cu dobânzile din cauza potențialului inflaționist al tarifelor vamale.

„Încetinirea economiei va aduce dobânzile mai jos, dar din nou avem un potențial inflaționist. Rămâne de văzut care apare prima, încetinirea economiei sau inflația. Pare că încetinirea economică”, a mai spus ea.

