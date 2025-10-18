Concluziile anchetei guvernamentale de la Praid: Riscul de inundare și prăbușire a salinei Praid, subevaluat constant, măsurile de intervenție amânate

Riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent, ceea ce a dus la ignorarea măsurilor de protecție a zăcămintelor, este principala concluzie a Raportului întocmit de Corpul de control al prim-ministrului, după studierea cauzelor ce au dus la inundarea salinei Praid în luna mai 2025.

Pornind de la aceste premise false, Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională Apele Române, intervențiile de prevenție au fost amânate.

Planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate, a stabilit corpul de control al prim-ministrului.

Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei, se mai arată în raport.

„De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință.

Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA”, este concluzia raportului corpului de control al prim-ministrului.

Ministerul Economiei se poate îndrepta împotriva membrilor Consiliilor de Administrație pentru recuperarea prejudiciilor, declara în iunie ministrul Economiei, Radu Miruță.

„Având în vedere că raportul corpului de control a identificat prejudiciu, există posibilitate legală de îndreptare pentru recuperarea prejudiciului prin propunerea adunării generale a acționarilor împotriva membrilor consiliului de administrație. Legea specifică extraordinar de clar la articolul 155 că dacă se vorbește de un prejudiciu, nu se mai discută îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de performanță din contract și doar se ia act în baza faptului că există prejudiciu de încetare a mandatelor”, a declarat Radu Miruță.

