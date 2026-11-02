Rinat Ahmetov închide fabrica de țevi și profile tubulare de la Iași, fosta Tepro, pe care a cumpărat-o în 2025. Ucraineanul este interesat și de Liberty Galați

Grupul ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, va închide activitatea fabricii de țevi și profile tubulare Metinvest Tubular Iași, adică fosta ArcelorMittal Tubular Products sau Tepro, la mai puțin de un an după ce a cumpărat activul industrial, conform Ziarul de Iași.

Compania a notificat deja Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor Muncii (AJOFM) și Inspectoratul Teritorial al Muncii (ITM) cu privire la o procedură de concediere colectivă care vizează 194 dintre cei 195 de angajați. Grupul Metinvest dă vina pe atacurile Rusiei asupra Ucrainei pentru această decizie.

„Modelul de afaceri al societății s-a bazat pe accesul la rulouri de oțel laminat la cald primite de la un combinat din Ucraina. Atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au determinat suspendarea operațiunilor și au afectat activitatea companiei de la Iași”, se precizează în notificarea transmisă vineri, 30 octombrie, către AJOFM și ITM.

Angajații cu peste zece ani de vechime ar urma să primească 10.000 de lei net drept compensații, în timp ce angajații cu o vechime de peste 30 de ani ar urma să primească 25.000 de lei, conform surselor citate de presa locală. Restul compensațiilor se oferă în baza prevederilor din contractul colectiv de muncă.

Sfârșit de drum pentru fosta Tepro?

Grupul ucrainean Metinvest a cumpărat în 2025 combinatul ArcelorMittal Iași de la grupul ArcelorMittal controlat de miliardarul Lakshmi Mittal. Tranzacția a venit după mai mulți ani dificili din punct de vedere financiar pentru fabrica de la Iași, dar a fost privită cu optimism la nivel local, în contextul în care în primăvara anului 2026 a lansat o campanie de recrutare.

Firma Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products Iași, a avut afaceri de 185,3 mil. lei în 2025, în scădere cu 39% față de anul anterior, o pierdere netă de 17,2 mil. lei, în scădere cu peste 70% față de pierderea de 66,5 mil. lei din 2024, respectiv 150 de angajați, în scădere cu 12%.

Fabrica de țevi și profile tubulare a fost un activ industrial important pentru județul Iași. Cunoscută anterior drept Tepro, uzina a trecut printr-o privatizare controversată, iar în 2003 a fost cumpărată de LNM, care a devenit mai târziu ArcelorMittal.

În ultimele două decenii, fabrica a funcționat mai mult în pierdere. Dacă ne uităm la perioada 2008-2025, compania a înregistrat profit doar în trei dintre acești ani, mai exact 2016, 2018 și 2021, iar în restul anilor a marcat pierderi.

Profitul cumulat din această perioadă de zece ani a fost de 66,2 mil. lei, în timp ce pierderile cumulate s-au ridicat la aproape 293,7 mil. lei.

Afacerile Metinvest Tubular Iași / ArcelorMittal Tubular Products Iași, în perioada 2008-2025. Sursa datelor: Termene.ro.

Mai mult, grupul Metinvest, controlat de Ahmetov, este printre investitorii care vor să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, o listă pe care mai găsim nume precum UMB Steel, adică Dorinel Umbrărescu, dar și producătorul grec Sidenor Steel Industry sau producătorii indieni Jindal Steel și JSW Steel Limited.

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