Rheinmetall va construi în România „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că au fost definitivate detaliile pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție de către concernul german Rheinmetall în orașul Victoria, județul Brașov.

În comunicatul Ministerului Economiei se precizează că fabrica va fi „cea mai modernă fabrică de pulberi din lume”.

„Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruță a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (județul Brașov), a unei investiții strategice: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume”, se arată în comunicat.

Ministrul precizează că „valoarea investiției este de 535 de milioane de euro”.

„Construcția fabricii va începe anul viitor, va dura 3 ani și va garanta 700 de locuri de muncă directe în zonă. Prin această investiție România își asigură combustibilul necesar industriei de armament și un rol de jucător regional relevant în domeniu”, a adăugat Miruță.

Potrivit ministrului român, ceremonia a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, iar la eveniment au participat și oficiali ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil și președintele bulgar Rumen Radem.

„Negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro”

Radu Miruță spune că evenimentul de astăzi a fost precedat de „câteva săptămâni intense de discuții și negocieri, de muncă serioasă, cu respect față de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul național”.

Ministrul Economiei susține că la preluarea mandatului a „găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie», dar a reușit să obțină „în plus pentru România: drept de veto asupra deciziilor majore; obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect; costuri de licență corecte; o participație clar cuantificată pentru statul român”.

„Față de forma contractuală pe care am preluat-o, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro. Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al Prim-Ministrului, dar și datorită unei echipe de profesioniști pregătiți, care și-a câștigat respectul partenerilor germani. Îi mulțumesc și consilierului meu, Remus Cotuț, pentru dedicarea de care a dat dovadǎ pe parcursul acestor săptămâni!”, a spus Miruță.

***