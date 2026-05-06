Rheinmetall şi MSC – interesate să preia Şantierul Naval din Mangalia: Acesta ar putea deveni un hub cu utilizare duală civilă-militară

Grupul german de apărare Rheinmetall analizează, împreună cu compania elvețiană de transport maritim MSC, preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia, într-un proiect care ar putea revitaliza industria navală românească și crea mii de locuri de muncă, potrivit unui comunicat al companiei.

Rheinmetall a declarat că ia în considerare investiții semnificative pentru modernizarea facilității și transformarea acesteia într-un hub cu utilizare duală, destinat atât construcției de nave militare, cât și civile.

Reluarea operațiunilor la Mangalia ar putea avea un impact economic major asupra regiunii, inclusiv creșterea veniturilor fiscale locale și contribuții sporite la bugetul național, a precizat compania. Pe termen lung, șantierul ar putea angaja câteva mii de persoane și ar putea include dezvoltarea unui sistem de formare profesională duală și a unui centru de cercetare.

„Planul actual prevede ca reluarea activității șantierului să depășească construcția celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall. Ideea este dezvoltarea României într-un hub european major de producție pentru construcții navale. În acest context, Rheinmetall își propune să atragă în țară programe europene și globale suplimentare, consolidând astfel poziția României în industriile de apărare și construcții navale”, se arată în comunicat.

MSC, unul dintre cei mai mari operatori globali de transport și logistică, ar contribui cu expertiză în lanțuri de aprovizionare și operațiuni maritime.

Proiectul ar permite, de asemenea, continuarea activităților existente ale șantierului și integrarea acestora într-un model de afaceri modernizat, bazat pe infrastructura actuală.

Dacă va fi implementată, inițiativa ar putea „deschide perspective strategice pentru întreaga economie românească. Reprezintă o oportunitate pentru reconstrucția industrială, consolidarea expertizei locale și repoziționarea României pe harta producției navale europene.”

Aproape 70% din fondurile SAFE ale MApN vor fi direcționate către parteneriate din Rheinmetall

În lista finală a proiectelor finanțate prin programul SAFE, prezentată marți de ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, și aprobată ulterior de Parlament, aproximativ 5,7 miliarde de euro – din totalul de 8,33 miliarde supuse aprobării – sunt alocate contractelor cu grupul german Rheinmetall.

Cel mai mare contract, estimat la 2,6 miliarde de euro, vizează producția în România, la uzina Automecanica Mediaș, a 232 de vehicule de luptă pentru infanterie de tip KF-41 Lynx. Al doilea proiect major atribuit Rheinmetall se referă la construcția de nave la șantierul naval Mangalia.

De asemenea, România urmează să achiziționeze de la Rheinmetall șapte sisteme de apărare antiaeriană Skynex, în valoare de 476 milioane de euro, precum și 24 de baterii (două sisteme) Skyranger 35, pentru aproximativ 470 de milioane de euro.

Alte contracte includ achiziția a două sisteme de artilerie navală Millennium CIWS, în valoare de 36 de milioane de euro, precum și a 401.760 de unități de muniție de calibru 35 mm, estimate la 450 de milioane de euro.

La finalul lunii martie, Guvernul a declarat de interes strategic combinatul siderurgic Liberty Galaţi, şantierul naval Damen Mangalia şi operatorul aeronautic Romaero.

Șantierul Naval Mangalia este în faliment după respingerea reorganizării, cu impact direct asupra a peste 1.000 de angajați și risc pentru câteva mii de locuri de muncă. Salariile au fost întârziate cu peste 3 luni, iar activitatea intră în lichidare treptată. Statul a aprobat un ajutor de 5.000 lei pentru circa 1.050 persoane (6 mil. lei), în timp ce se caută investitori pentru relansare.

***