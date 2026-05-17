Rheinmetall demarează producția de rachete cu rază lungă de acțiune

Rheinmetall intenţionează să înceapă producţia de arme cu rază lungă pentru Germania şi export încă din acest an, pe măsură ce Europa se grăbeşte să acopere golurile de capabilitate din planurile sale de descurajare a Rusiei.

Grupul german de armament a anunţat că noua sa societate mixtă cu start-up-ul olandez de apărare Destinus, anunţată luna trecută, va începe producţia la finalul acestui an sau la începutul lui 2027, conform Financial Times.

Rheinmetall Destinus Strike Systems va produce rachete de croazieră, precum şi artilerie cu rachete balistice, a transmis compania joi, odată cu publicarea rezultatelor trimestriale, cu obiectivul de a răspunde cererii venite din partea Germaniei şi a clienţilor internaţionali.

Cu o rază declarată de 700 km sau mai mult, racheta are o rază semnificativ mai mică decât arme precum rachetele de croazieră Tomahawk, lansate de pe uscat sau de pe mare, care urmau să fie desfăşurate în Germania de către SUA în acest an.

Însă preşedintele american Donald Trump a anulat vineri planul din perioada administraţiei Biden, care avea scopul de a oferi Europei capacitatea de a lovi ţinte aflate pe teritoriul Rusiei.

Această schimbare bruscă de direcţie a determinat Berlinul şi alte capitale europene să îşi intensifice eforturile de a achiziţiona soluţii temporare şi de a accelera proiectele pentru dezvoltarea propriilor capabilităţi de lovire de precizie în adâncime.

Destinus furnizează deja rachete de croazieră Ucrainei şi a fost menţionată luna trecută de Ministerul rus al Apărării pe o listă de posibile ţinte, din cauza rolului său în livrarea de armament către Kiev.

Noua societate mixtă marchează prima intrare a grupului german în producţia de rachete de croazieră, intrând astfel pe o piaţă în care principalul jucător regional este grupul paneuropean MBDA.

Rheinmetall, cu sediul la Düsseldorf şi cunoscută în mod tradiţional ca producător de tancuri, artilerie şi muniţie, s-a extins în mai multe domenii, profitând de creşterea accelerată a cheltuielilor europene pentru apărare.

