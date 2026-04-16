Rheinmetall câștigă o comandă de 300 mil. euro pentru drone din partea armatei germane

Parlamentul german a aprobat un contract de 300 de milioane de euro pentru compania de armament Rheinmetall, pentru a furniza drone kamikaze forțelor armate ale țării, potrivit Financial Times.

Comisia de buget a Bundestagului a dat undă verde acordului, prin care producătorul de tancuri și artilerie din Düsseldorf urmează să continue pe urmele a două companii tinere de tehnologie militară.

Cu o comandă inițială de 298 de milioane de euro, contractul Rheinmetall este cu aproximativ 30 de milioane de euro mai valoros la început decât cele încheiate la începutul acestui an de Helsing, un start-up de drone din München susținut de fondatorul Spotify Daniel Ek, și Stark, un rival din Berlin susținut de miliardarul american din tehnologie Peter Thiel.

Contractul poate fi extins până la 2,39 mld. euro

Pe termen lung, contractul poate fi extins până la 2,39 miliarde de euro pe parcursul a șapte ani, deși membrii comisiei de buget au impus un plafon de 1 miliard de euro pentru posibile comenzi pentru fiecare dintre cei trei furnizori, din cauza preocupărilor legate de performanță și prețuri. Asta înseamnă că viitoarele comenzi care depășesc această valoare ar necesita o aprobare suplimentară din partea parlamentului.

Totuși, suma de 1 miliard de euro alocată pentru achiziția de drone armate este modestă în comparație cu bugetul mai larg de apărare al Germaniei, evaluat la 550 de miliarde de euro în următorii patru ani.

Acordurile pentru drone vin în contextul în care oficialii militari germani încearcă să învețe din războiul din Ucraina, pe măsură ce urmăresc un amplu program de reînarmare ca răspuns la temerile privind agresiunea rusă.

Criticii abordării Berlinului spun că guvernul cheltuie încă prea mult pe sisteme de armament tradiționale și prea puțin pe tehnologii noi și inovatoare, aflate în centrul conflictului din Ucraina. Armata SUA a anunțat luna trecută un acord cu producătorul de drone Anduril, din California, în valoare de până la 20 de miliarde de euro pe 10 ani.

Rheinmetall încearcă să se extindă dincolo de domeniul său tradițional

Rheinmetall încearcă să se extindă dincolo de domeniul său tradițional al tancurilor și artileriei către domenii diverse precum spațiul și construcția de nave militare. Grupul a suferit un eșec la începutul acestui an, când nu a reușit să demonstreze la timp noua sa dronă armată pentru a fi inclusă în runda inițială de contracte.

Ulterior, compania a anunțat că a demonstrat cu succes capacitățile dronei sale FV-014 într-un centru de testare din Germania.

Sistemul, care include software AI realizat de start-up-ul german Auterion, are o rază de acțiune de până la 100 km și o durată de zbor de până la 70 de minute, potrivit Rheinmetall.

Ministerul apărării al țării a declarat că decizia de a cumpăra de la trei furnizori diferiți va reduce riscul unui eșec din partea unei singure companii, va permite achiziția unor sisteme cu capacități diverse și va consolida baza industrială de apărare a Germaniei.

