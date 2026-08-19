Aproape jumătate din suprafața proiectelor WDP aflate în dezvoltare este în România: circa 190.000 mp și investiții de 153 mil. euro

Dezvoltatorul belgian de parcuri logistice și industriale Warehauses de Pauw (WDP), liderul pieței de depozitare și logistică din România cu o cotă de piață de 24%, are în prezent în dezvoltare în România nouă proiecte cu o suprafață cumulată de aproape 190.000 de metri pătrați și bugete de investiții de circa 153 milioane de euro, potrivit raportului financiar pentru primul semestru din 2026.

Proiectele locale reprezintă aproximativ 46% din suprafața totală de 409.000 de metri pătrați aflată în dezvoltare la nivelul grupului și circa 40% din bugetul aferent proiectelor în execuție, de 383 milioane de euro. La nivel de grup, gradul de preînchiriere al proiectelor aflate în dezvoltare era de 83% la finalul lunii iunie.

„România rămâne una dintre piețele pe care vedem oportunități importante de dezvoltare și unde continuăm să investim alături de clienții noștri pe termen lung”, a declarat Joost Uwents, CEO al WDP. WDP deține un portofoliu evaluat la peste 1,6 miliarde de euro în România.

Action, Aquila și FAN Courier, printre cele mai mari proiecte din România

Cel mai mare proiect WDP aflat în dezvoltare în România este un spațiu de aproximativ 54.000 mp pentru retailerul olandez Action, în București-Ștefăneștii de Jos. Investiția este bugetată la aproximativ 40 milioane de euro, iar livrarea este programată pentru trimestrul al patrulea din 2026. Lanțul olandez de magazine de discount Action e cunoscut pentru gama sa largă de produse la prețuri accesibile. Compania a deschis primul său magazin în România în toamna lui 2025, țara noastră devenind a 14-a piață în care compania își extinde operațiunile.

În Dragomirești, WDP dezvoltă pentru Aquila un proiect de peste 47.200 mp, cu un buget de aproximativ 44 milioane de euro și termen de livrare în primul trimestru din 2027.

Tot în Ștefănești, compania are în dezvoltare un spațiu de 32.000 mp pentru FAN Courier Group, investiție de circa 23 milioane de euro, cu finalizare programată pentru trimestrul al treilea din 2027.

Portofoliul de proiecte în lucru mai include:

circa 15.000 mp pentru Siemens la Sibiu, investiție de 14 milioane de euro, finalizare în T4 2027;

la Sibiu, investiție de 14 milioane de euro, finalizare în T4 2027; 14.180 mp pentru Auchan la București-Ștefăneștii de Jos, investiție de aproximativ 9 milioane de euro;

la București-Ștefăneștii de Jos, investiție de aproximativ 9 milioane de euro; 10.827 mp pentru Dr. Max la Cluj-Apahida, investiție de 9 milioane de euro;

la Cluj-Apahida, investiție de 9 milioane de euro; 9.442 mp pentru Auchan la Deva, investiție de circa 8 milioane de euro;

la Deva, investiție de circa 8 milioane de euro; 5.924 mp pentru HAVI la Deva, investiție de 4 milioane de euro;

la Deva, investiție de 4 milioane de euro; 1.200 mp pentru Aggreko la Ștefănești, investiție de circa 2 milioane de euro.

Trei dintre aceste investiții – proiectele pentru Siemens și cele două extinderi pentru Auchan – au fost lansate în primul semestru al anului și însumează aproximativ 40.000 mp. Contractele pentru Auchan au o durată de 10 ani, iar unitatea Siemens de la Sibiu va fi închiriată pentru 15 ani.

„Siemens va crea un mediu de producție bazat pe date și puternic automatizat, construit pe tehnologii avansate și optimizat prin soluții digitale. Unitatea va susține un proces de producție inteligent, flexibil și bazat pe inteligență artificială. Prin integrarea automatizării și roboticii și prin asigurarea unei coordonări continue, bazate pe date, în toate etapele producției, unitatea va permite operațiuni eficiente și adaptate cerințelor viitorului”, arată WDP.

WDP a cumpărat peste 313.000 mp de teren lângă București

Pe lângă proiectele aflate deja în execuție, WDP și-a extins în primul semestru rezerva de terenuri din România cu aproximativ 313.600 mp, prin două achiziții în principalele hub-uri logistice din jurul Capitalei.

Compania a cumpărat circa 220.700 mp la Ștefănești, pentru aproximativ 8 milioane de euro, și aproape 92.900 mp la Dragomirești, pentru circa 5 milioane de euro. Ambele terenuri sunt amplasate în imediata apropiere a parcurilor WDP existente și sunt destinate unor dezvoltări viitoare.

La nivel european, WDP a adăugat în prima jumătate a anului aproximativ 824.000 mp de terenuri în portofoliu, pentru 121 milioane de euro, astfel că achizițiile din România reprezintă aproape 38% din suprafața noului landbank, dar numai circa 11% din valoarea investițiilor.

WDP vinde în același timp active din portofoliu

Extinderea este însoțită și de vânzări selective de proprietăți. WDP a semnat în primul semestru tranzacții de vânzare de aproximativ 116 milioane de euro la nivelul grupului, inclusiv un activ de circa 33.500 mp din România.

Compania nu precizează în raport identitatea cumpărătorului sau localizarea proprietății, menționând doar că aceasta va fi integrată în operațiunile regionale ale utilizatorului final. Vânzările realizate în România și Olanda, în valoare de aproximativ 60 milioane de euro, au fost încheiate în medie la prețuri cu 30% peste ultima valoare justă a activelor și au generat o rată internă de rentabilitate neîndatorată de peste 20%, potrivit WDP.

La nivelul întregului grup, WDP avea la 30 iunie un pipeline de investiții în execuție de 756 milioane de euro, cu un randament estimat la 6,8%, din care mai rămân de investit 588 milioane de euro. Compania a raportat pentru primul semestru câștiguri de 186,7 milioane de euro, față de 171,2 milioane de euro în aceeași perioadă din 2025, iar profitul net a crescut la 186,6 milioane de euro, de la 139,2 milioane de euro.

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