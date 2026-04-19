19 aprilie, 2026

Rezultate finale în Ungaria – Peter Magyar și Tiza au obținut 141 din cele 199 de mandate parlamentare, mult peste așteptări

De Dan Stancu

19 aprilie, 2026

Partidul Tisza al lui Peter Magyar (foto), câștigătorul alegerilor legislative din Ungaria, și-a consolidat majoritatea calificată în parlament, la 141 de mandate din 199, după numărarea voturilor prin corespondență și a celor exprimate la misiunile diplomatice din străinătate, informează Reuters.

Tisza a pus astfel capăt elor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, care a devenit un model pentru mulți lideri conservatori din Occident.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, o responsabilitate”, a spus, Magyar într-o declarație privind rezultatul final.


Subliniind amploarea schimbării politice, partidul Fidesz al lui Orban, care a câștigat 87 din cele 106 circumscripții uninominale la alegerile din 2022, va avea doar 52 de parlamentari.

Victoria lui Magyar a declanșat o creștere a valorii activelor maghiare, pe fondul speranțelor privind o „resetare” a relațiilor cu UE, tensionate de ani de conflicte sub guvernarea lui Orban, precum și în perspectiva unei posibile deblocări a fondurilor UE în valoare de miliarde de euro, mai scrie Reuters.

„Deși deblocarea cu succes a fondurilor UE ar sprijini investițiile și ar reduce primele de risc suveran, impactul asupra creșterii economice se va materializa în principal pe termen mediu”, a apreciat analistul Capital Economics, Liam Peach,.

„Pe termen scurt, perspectivele rămân influențate de factori externi – în special conflictul din Iran – și de politica fiscală internă”, a mai spus el.

Peter Magyar s-a angajat să lanseze o campanie amplă de combatere a corupției după preluarea mandatului pe 9 sau 10 mai, ca parte a eforturilor mai vaste de a asigura deblocarea fondurilor UE și de a relansa o economie care se află în pragul stagnării de trei ani.

(Citește și: Peter Magyar începe în forță preluarea puterii – S-a întâlnit cu președintele Ungariei și i-a cerut să demisioneze după formarea guvernului)


***

