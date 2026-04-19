Rezultate finale în Ungaria – Peter Magyar și Tiza au obținut 141 din cele 199 de mandate parlamentare, mult peste așteptări

Partidul Tisza al lui Peter Magyar (foto), câștigătorul alegerilor legislative din Ungaria, și-a consolidat majoritatea calificată în parlament, la 141 de mandate din 199, după numărarea voturilor prin corespondență și a celor exprimate la misiunile diplomatice din străinătate, informează Reuters.

Tisza a pus astfel capăt elor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, care a devenit un model pentru mulți lideri conservatori din Occident.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, o responsabilitate”, a spus, Magyar într-o declarație privind rezultatul final.

Subliniind amploarea schimbării politice, partidul Fidesz al lui Orban, care a câștigat 87 din cele 106 circumscripții uninominale la alegerile din 2022, va avea doar 52 de parlamentari.

Victoria lui Magyar a declanșat o creștere a valorii activelor maghiare, pe fondul speranțelor privind o „resetare” a relațiilor cu UE, tensionate de ani de conflicte sub guvernarea lui Orban, precum și în perspectiva unei posibile deblocări a fondurilor UE în valoare de miliarde de euro, mai scrie Reuters.

„Deși deblocarea cu succes a fondurilor UE ar sprijini investițiile și ar reduce primele de risc suveran, impactul asupra creșterii economice se va materializa în principal pe termen mediu”, a apreciat analistul Capital Economics, Liam Peach,.

„Pe termen scurt, perspectivele rămân influențate de factori externi – în special conflictul din Iran – și de politica fiscală internă”, a mai spus el.

Peter Magyar s-a angajat să lanseze o campanie amplă de combatere a corupției după preluarea mandatului pe 9 sau 10 mai, ca parte a eforturilor mai vaste de a asigura deblocarea fondurilor UE și de a relansa o economie care se află în pragul stagnării de trei ani.

