Rezolv Energy obține o finanțare de 367 mil. € pentru un parc eolian de 292,5 MW, în județul Constanța. Proiectul, care are un CfD pentru 211 MW și un PPA cu Ahold Delhaize, va fi gata în 2029

Rezolv Energy, producător independent de energie regenerabilă, a obținut o finanțare de până la 367 de milioane de euro pentru dezvoltarea parcului eolian Dunărea East, cu o capacitate de 292,5 MW, situat în județul Constanța, potrivit unui comunicat al companiei.

„Finanțarea, susținută de Fondul de Export și Investiții al Danemarcei (EIFO), este acordată de un consorțiu format din șase instituții financiare: Societe Generale, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International împreună cu Raiffeisen Bank S.A., Mizuho Bank Europe, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Participarea BERD este susținută printr-o garanție InvestEU”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, proiectul beneficiază de un Contract pentru Diferență, care acoperă 211 MW din capacitatea totală a parcului eolian, precum și de un acord de achiziție de energie electrică încheiat cu Ahold Delhaize.

„Valorificarea energiei produse de proiect este susținută de un Contract pentru Diferență (CfD), atribuit proiectului Dunărea East în cadrul celei de-a doua licitații CfD din România, organizată în 2025, care acoperă 211 MW din capacitatea totală de 292,5 MW a proiectului, precum și de un acord corporativ de achiziție de energie electrică (PPA) încheiat cu retailerul alimentar internațional Ahold Delhaize, care asigură vizibilitate pe termen lung asupra veniturilor pentru o parte substanțială din producția proiectului”, precizează compania.

Finanțări de până la 1,55 mld. € pentru proiectele din România

Aceasta este a patra finanțare majoră obținută de Rezolv Energy pentru proiecte de energie regenerabilă din România, valoarea cumulată a celor patru tranzacții putând ajunge la 1,55 miliarde de euro.

„Împreună, cele patru tranzacții reprezintă finanțări prin împrumuturi cu rang prioritar (senior debt) de până la 1,55 miliarde de euro pentru infrastructură de energie regenerabilă la scară largă în România. Mai multe instituții din consorțiul de finanțare al proiectului Dunărea East au participat și la aceste finanțări anterioare, ceea ce reflectă soliditatea relațiilor companiei cu parteneri financiari internaționali și regionali consacrați”, se menționează în comunicat.

Anterior, compania a obținut o finanțare de până la 291 de milioane de euro pentru prima etapă a parcului eolian VIFOR, o finanțare suplimentară de până la 331 de milioane de euro pentru etapa a doua a aceluiași proiect și un pachet de până la 561 de milioane de euro pentru Dama Solar.

Dunărea East ar urma să intre în funcțiune la începutul anului 2029

Dunărea East este al doilea mare parc eolian dezvoltat de Rezolv Energy în România, după parcul eolian VIFOR, de 461 MW, situat în județul Buzău.

„Prima etapă a proiectului VIFOR (192 MW) a intrat în exploatare comercială în octombrie 2026, iar a doua etapă, de 269 MW, se află în construcție și urmează să devină operațională în 2027. Odată cu intrarea în funcțiune a parcului Dunărea East, la începutul anului 2029, capacitatea eoliană instalată a Rezolv Energy în România va depăși 760 MW”, se arată în document.

Directorul general al Rezolv Energy, Alastair Hammond, a subliniat că finanțarea permite companiei să înceapă construcția noului parc eolian.

„Experiența Rezolv Energy în atragerea unor pachete de finanțare majore precum acesta este esențială pentru contribuția pe care o aducem la tranziția energetică a României. Această finanțare ne permite să trecem direct la construcția parcului Dunărea East, pornind de la progresele înregistrate la VIFOR și consolidându-ne poziția în avangarda unei noi ere pentru energia eoliană în România”, a declarat Alastair Hammond.

La rândul său, Jaroslava Korpanec, director pentru Europa Centrală și de Est, Infrastructură, în cadrul Actis, a evidențiat importanța mecanismelor de valorificare a energiei pentru atragerea finanțării.

„Dunărea East combină un contract pentru diferență cu un PPA corporativ pe termen lung. Considerăm că finanțatorii apreciază această combinație de mecanisme de valorificare a energiei, iar cel mai recent pachet de finanțare o demonstrează. Consorțiul de finanțatori include mai multe instituții care au mai finanțat proiectele Rezolv Energy, ceea ce, în opinia noastră, reflectă încrederea în companie și în rolul pe care aceasta îl are în accelerarea tranziției energetice a României”, a afirmat Jaroslava Korpanec.

Lansat în 2022 de Actis și susținut de Actis și Mubadala, Rezolv Energy este un producător independent de energie regenerabilă, axat pe dezvoltarea proiectelor eoliene și solare la scară largă în Europa de Sud-Est. Portofoliul companiei include proiecte în România și Bulgaria, cu o capacitate cumulată de aproape 3 GW.

***