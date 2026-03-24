Contraatacul PNL și USR – Rezoluții: Nu vor mai intra în coaliție cu PSD, dacă social-democrații votează o moțiune de cenzură cu AUR sau mai provoacă instabilitate guvernamentală

Conducerile PNL și USR au votat luni seara două rezoluții prin care au stabilit că nu vor mai forma coaliții cu PSD, dacă această formațiune va vota alături de AUR o moțiune de cenzură sau dacă social-democrații vor continua să creeze instabilitate guvernamentală.

Mișcările coordonate ale celor partide de dreapta vin după o lungă perioadă în care PSD a șantajat partenerii de guvernare cu retragerea din coaliție și înaintea datei la care se va încheia referendumul intern al social-democraților privind rămânerea în actuala majoritate.

Rezoluția PNL: Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD

”În această seară, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie care reafirmă direcţia de stabilitate şi responsabilitate guvernamentală într-un context economic şi politic dificil şi stabileşte liniile de acţiune în perioada următoare”, au anunţat, luni seară, reprezentanţii formaţiunii.

Potrivit documentului, România se află într-un moment dificil: context internaţional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbţia PNRR şi o economie fragilă.

”În acest context, ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală şi predictibilitate. În acelaşi timp, tensiunile generate de PSD în Coaliţie sunt de natură să reducă eficienţa guvernamentală şi să scadă încrederea cetăţenilor în Coaliţie”, menționează comunicatul PNL.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, avertizează liberalii.

Decizia BPN prevede ca PNL să acționeze pentru buna guvernare şi stabilitate, o guvernare eficientă şi stabilă, cu următoarele priorităţi pentru 2026:

stabilitatea finanţelor publice

securitate energetică

eficienţă în administraţie

absorbţia fondurilor europene

implementarea proiectelor de ţară, economie competitivă pe baze sănătoase

”PNL susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan”, se precizează în document, o sugestie la repetatele încercări ale social-democraților de a-l înlocui pe premier și de a provoca numirea unui alt președinte la liberali.

Decizia USR: Dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR, nu vom susţine o refacere a unei majorităţi cu PSD

Într-o coordonare perfcetă, Comitetul Politic al USR a adoptat, tot luni seară, o rezoluție similară, prin care condamnă ”limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD şi AUR împotriva USR” și atenționează că, ”dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi să provoace instabilitate politică şi economică, USR nu va mai susţine o refacere a unei majorităţi alături de PSD”.

”Comitetul Politic al USR, reunit astăzi, 23 martie, a adoptat cu o majoritate de 96% o rezoluţie prin care reafirmă angajamentul ferm al partidului de a guverna responsabil, în interesul cetăţenilor, în aceeaşi formulă de coaliţie. USR atrage atenţia că cetăţenii au aşteptări legitime de la actuala guvernare: reducerea privilegiilor, corectarea deficitului excesiv, controlul inflaţiei, modernizarea statului şi menţinerea fermă a României pe traiectoria europeană”, se arată într-un comunicat de presă al formaţiunii.

USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilităţii şi al interesului public.

”În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale – inflaţie, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea”, a subliniat Dominic Fritz, liderul USR.

Guvernarea nu înseamnă intrigi şi scandal, ci curaj şi soluţii, mai spune comunicatul, în care președintele Dominic Fritz precizează că ”USR va rămâne un partener responsabil, dar nu va gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”.

Comitetul Politic al USR a decis:

”1. Ne asumăm responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică şi cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toţi partenerii, şi să continuăm reforma statului în beneficiul cetăţenilor.

2. Susţinem măsurile propuse de Guvern pentru a scădea presiunea preţurilor la benzină şi motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii. Soluţia pe termen lung este însă reducerea dependenţei de petrol şi de alte resurse fosile prin investiţii în energii regenerabile şi sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investiţiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie şi prin investiţii în transportul în comun.

3. Solicităm încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani şi subminează o instituţie esenţială pentru apărarea drepturilor cetăţenilor. Partenerii de coaliţie au obligaţia sǎ deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului şi să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliţie şi fără alte condiţionări.

4. Condamnăm limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD şi AUR împotriva USR, a miniştrilor săi, a membrilor şi simpatizanţilor. Acest limbaj este incitare la violenţă, iar efectele lui coboară în stradă şi pun în pericol siguranţa tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar şi a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile.

5. Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care ţara are nevoie de stabilitate şi predictibilitate, prin susţinerea unei moţiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi să provoace instabilitate politică şi economică, USR nu va mai susţine o refacere a unei majorităţi alături de PSD”.

