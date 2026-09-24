Rezidențiatul 2026, pe 15 noiembrie – Subiecte și bibliografie unice

Concursul național de admitere în Rezidențiat 2026 va fi organizat pe 15 noiembrie, va avea o durată de patru ore și o grilă cu 200 de întrebări, aceleași la nivel național, precum și bibliografia.

Examenul se va desfășura atât pentru ocuparea locurilor, cât și a posturilor disponibile.

Deși au existat propuneri legislative anterioare de reorganizare pe patru subdomenii de concurs, Ministerul Sănătății a menținut structura clasică, desfășurată pe 3 domenii: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Concursul continuă să se desfășoare sub formă de grilă unică pe țară de 200 de întrebări, pe o durată de patru ore.

De asemenea, bibliografia și tematica de concurs pentru toate cele trei domenii au rămas neschimbate față de sesiunile precedente.

Concursul se desfășoară, ca de obicei, în marile centre universitare, din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

La Rezidențiatul de anul trecut, au fost scoase la concurs, la nivel național, 5.079 de locuri și 295 de posturi, cu următoarea concurenț defalcată:

Medicină: 6.956 candidați

Medicină Dentară: 1.950 candidați

Farmacie: 1.241 candidați

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