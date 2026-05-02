Patronatele din turism anunță încasări ridicate la rezervările pe litoral, în condițiile scăderii cu 20% a numărului de turiști

Nivelul rezervărilor pe litoral pentru acest sezon estival a ajuns la nivelul celor de anul trecut în privinţa încasărilor, dar numărul persoanelor care doresc să petreacă vacanţa în staţiunile de la malul Mării Negre este mai mic cu 20%, conform preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan.

„Din punctul de vedere al rezervărilor de până acum, în ultimele două, trei săptămâni am recuperat terenul şi suntem la nivelul rezervărilor de anul trecut în ceea ce priveşte încasările. Ca număr de rezervări, avem mai puţine persoane care au rezervat până acum, mai puţin cu 20%”, a adăugat Dragoş Răducan , citat de News.ro.

Dacă va fi o vară călduroasă, indiferent de ceea ce se va întâmpla, numărul turiștilor va crește, a mai adăugat acesta:

„Dacă vom avea o perioadă de stabilitate economică, politică, socială, aş vrea şi internaţională să spun, vom avea rezervări şi vor veni turiştii pe litoralul românesc. Am spus deja patru sau cinci elemente care ne complică viaţa. Şi, cel mai important dintre toate, vremea. E important cum va fi vremea. Dacă va fi o vară călduroasă, vom avea turişti indiferent ce se întâmplă. Dacă va fi o vară ploiasă, nu vom avea turişti, indiferent dacă celelalte elemente se vor îmbunătăţi”

Dragoș Răducan mai spune că se observă și schimbări în ceea ce privește achiziționarea serviciilor de pe litoral:

„Acum turiştii plătesc un avans minim pe care riscă să-l piardă, că este nerambursabil, urmând să dea banii integral cu câteva zile, săptămâni înainte de intrarea în hotel. Şi din acest punct de vedere avem rezervări”,

