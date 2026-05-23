Revista (exclusiv print) CRONICILE Curs De Guvernare își așteaptă cititorii la standul de la Bookfest 2026, între 3 și 7 iunie

Revista CRONICILE Curs De Guvernare va fi prezentă cu stand propriu la Târgul de carte Bookfest 2026, care va avea loc în perioada 3-7 iunie, la Romexpo, pavilionul B2.

Vizitatorii vor putea răsfoi cele 30 de ediții apărute din 2018 și până în prezent și vor putea achiziționa revistele, fie la bucată, fie mai multe numere sau chiar colecția integrală.

Echipa CursDeGuvermare și CRONICILE Curs de Guvernare vor organiza o dezbatere live, lansarea numărului 70 al publicației și alte activități interactive cu vizitatorii standului, la care vor participa autorii, jurnaliștii și invitați cu notorietate pentru tematica și misiunea CRONICILOR.

Prezentarea publicației la Bookfest și dezbaterile se vor axa pe tema generală „Online volant, imprimere manent” – Unde ne refugiem de boți/ Istoria creionată din știri tipărite.

Salonul Internațional de Carte Bookfest, își deschide porțile pe 𝟑 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎.

Bulgaria este Invitatul de Onoare al acestei ediții și va aduce la București.

Peste 150 de expozanți din întreaga țară, alături de institute culturale cu reprezentanțe la București, îi vor întâmpina pe vizitatori zilnic, în cele cinci zile de sărbătoare a cărții, programul de acces pentru public fiind următorul:

📖 Miercuri, 3 iunie: 10.00 – 20.00;

📖 Joi, 4 iunie: 10.00 – 20.00;

📖 Vineri, 5 iunie: 10.00 – 21.00;

📖 Sâmbătă, 6 iunie: 10.00 – 21.00;

📖 Duminică, 7 iunie: 10.00 – 20.00.

Evenimentul are loc în pavilionul B2 al complexului Romexpo, iar accesul publicului este gratuit.



