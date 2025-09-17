„Reverse Yankees”: Giganții americani impulsionează creșterea obligațiunilor denominate în euro. Profită de dobânzile mici și deprecierea dolarului

Companiile americane se înghesuie să împrumute în euro, vânzările de obligațiuni atingând până acum în acest an un record de 100 de miliarde de dolari, reflectând condiții atractive de finanțare în Europa și o disponibilitate tot mai mare a emitenților și investitorilor de a se îndepărta de dolar, potrivit unei analize Reuters.

Acest tip de finanțare externă, numit „reverse Yankees”, aluzie la obligațiunile Yankee vândute de companii străine în Statele Unite, a crescut față de puțin peste 78 de miliarde de euro pentru tot anul 2024, arată datele LSEG.

Tendința este considerată pozitivă pentru euro, având în vedere deprecierea de 10% a dolarului în acest an din cauza îngrijorărilor legate de politica comercială imprevizibilă a SUA și pe fondul apelului șefei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, pentru un „moment global al euro”.

„Există un flux uriaș de valută gata să fie investit în creditul european”, a comentat Matteo Benedetto, de la Morgan Stanley. „În spatele acestor intrări există o tendință mai largă de realocare a activelor către euro și, eventual, departe de dolar”, a adăugat Benedetto, care organizează vânzările de datorii europene pentru companii.

ING a declarat într-un raport din această lună că fluxurile de fonduri indică o preferință tot mai mare pentru datoriile denominate în euro în rândul emitenților globali.

Ritmul record al emisiunilor reverse Yankee, așteptat să continue, datorită costurilor mai scăzute de împrumut, a dinamicii pieței valutare și a diversificării față de dolar

Investitorii și bancherii estimează că ritmul record al emisiunilor reverse Yankee este probabil să continue, având în vedere costurile mai scăzute de împrumut, dinamica favorabilă a pieței valutare și diversificarea față de dolar, deși analiștii spun că este prea devreme pentru a declara un punct de cotitură în poziția dolarului.

În prezent, costul emiterii de obligațiuni în euro după conversia fondurilor strânse înapoi în dolari, pentru profiluri similare de calitate a creditului și maturitate, este mai bun sau comparabil pentru companiile americane care emit obligațiuni în dolari, a spus Benedetto.

Creșterea emisiunilor reverse Yankee din acest an a fost condusă de firme non-financiare, care au vândut aproape 50 de miliarde de euro în obligațiuni, în creștere cu 32% comparativ cu anul trecut. Companiile americane din sectorul financiar au aproape dublat astfel de emisiuni, ajungând la aproximativ 35 de miliarde de euro în acest an, arată datele LSEG.

Valoarea emisiunilor denominate în euro de către companii americane a crescut și ponderea lor în indicii tradiționali de datorii

Investitorii consideră obligațiunile în euro emise de companii americane atractive și pentru diversificarea alocărilor față de activele lor europene principale.

Valoarea emisiunilor denominate în euro de către companii americane a crescut și ponderea lor în indicii tradiționali de datorii, ceea ce face astfel de emisiuni greu de ignorat.

Vânzările de obligațiuni reverse Yankee au fost bine absorbite de piața zonei euro și au oferit dimensiune mai mare, eficiență a prețului și flexibilitate mai mare în alegerea maturității obligațiunilor, a spus Giulio Baratta, co-șef global al finanțelor investment grade la BNP Paribas.

Companiile americane au putut să emită datorii în euro cu maturități de până la 20 de ani, depășind intervalul tradițional de 5-12 ani

Baratta a remarcat că firmele americane au putut să emită datorii în euro cu maturități de până la 20 de ani, depășind intervalul tradițional de 5-12 ani.

Acest lucru se datorează așteptărilor că creșterea economică a SUA va depăși pe cea a Europei, ceea ce îi face pe investitori dornici să acceseze datorii de la companii americane, iar un dolar mai slab sporește atractivitatea euro ca mijloc de expunere.

Euro a crescut cu aproape 14% până acum în acest an, ajungând la 1,17 dolari, iar unii analiști estimează o creștere până la 1,20 dolari.

Euro rămâne a doua cea mai utilizată monedă pe piețele internaționale de datorii după dolar, cu o cotă de aproximativ 39%, conform ING. Aceasta, împreună cu rezervele băncilor centrale și facturarea comercială, atrage atenția asupra semnelor unui potențial decalaj față de dolar.

