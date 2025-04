UPDATE: Panica se întoarce pe Wall Street, după o mișcare eșuată de revenire a burselor / Trump curtează investitorii cu cântecul de sirenă al negocierilor comerciale – BVB trece pe creștere și recuperează o bună parte din declin

UPDATE:

Indicii bursieri de pe Wall Street au încheiat ședința de tranzacționare de marți pe scădere, după ce încercarea de revenire a eșuat. S&P 500 a încheiat ziua de marți cu un minus de 1,6%, în contextul intrării în vigoare a unor tarife și mai mari pe China. În debutul ședinței, referința bursei americane înregistrase la un moment dat un plus de aproape 4%. Mai mult, dobânda suverană pe 10 ani a SUA a crescut și mai mult, la 4,29%, investitorii poziționându-se short pe piața obligațiunilor și vânzând titluri pe termen lung.

Informația de bază:

Principalii indicii bursieri americani au continuat în debutul ședinței de tranzacționare de marți mișcarea de revenire începută în debutul săptămânii. Astfel, la două ore și jumătate de la debutul tranzacționării, principalii indici de pe Wall Street se tranzacționau în creștere cu aproximativ 2,6%, în timp ce cotațiile de pe bursele europene creșteau cu procente cuprinse între 2% și 3%.

Mișcarea de revenire survine în ciuda menținerii sub anumite niveluri importante din perspectiva analizei tehnice, în timp ce la nivel fundamental piețele continuă să fie sub presiunea faptului că administrația Trump nu dă semne că va da înapoi de la aplicarea unor tarife vamale semnificative de miercuri, 9 aprilie, tarife ce riscă să împingă economia SUA și cea globală în recesiune. Mai mult, tarifele la import de 34% aplicate și de China ar urma să intre în vigoare din 10 aprilie.

Trump schimbă placa și vorbește despre negocieri comerciale – Tarifele pe China riscă să ajungă la cer

Revirimentul este explicat de faptul că indicii americani scăzuseră luni, la deschidere, cu 15% față nivelul de miercuri seară, când președintele american Donald Trump a anunțat ridicarea unui zid tarifar în jurul SUA. Scăderea a fost una atât de rapidă și abruptă încât o lipsă a unui impuls de creștere risca să producă un crah bursier de tip „Lunea Neagră” din 19 octombrie 1987, când Dow Jones a pierdut 22,6%.

În plus, potrivit WSJ, ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, a încercat în ultimele zile să îl convingă pe președintele american să își reconfigureze mesajul de pe conflictul tarifar pe negocierea unor înțelegeri comerciale – în caz contrar riscând o scădere și mai accentuată a piețelor bursiere, care au pierdut 10 procente în doar două zile săptămâna trecută. Bessent l-ar fi consiliat pe Donald Trump, duminică, că piețele vor rămâne sub presiune dacă administrația nu se concentrează pe scopul final – termeni favorabili în anumite acorduri comerciale cu țările vizate de tarifele reciproce.

Președintele american a adoptat de altfel un mesaj împăciuitor în ultimele două zile, Trump semnalând deschidere pentru noi negocieri care să elimine barierele tarifare și non-tarifare ale țărilor vizate de tarife și să scadă nivelul tarifelor ce ar urma să fie aplicate de SUA.

Primul hop semnificativ pentru revenirea actuală a cotațiilor este intrarea efectivă în vigoare a tarifelor, care este programată la miezul nopții. Donald Trump a dat un ultimatum Beijingului să retragă până la finalul zilei de marți tarifele de 34% anunțate luni, în caz contrar riscându-se un tarif suplimentar de 50% pe bunurile chineze, ceea ce ar duce tarifele totale pe China la un nivel uriaș, de 104%.

Revenire și pe bursele europene. Petrolul și cuprul semnalează în continuare precauție și o deteriorare a economiei globale

În același timp, prețul petrolului a revenit după pe o ușoară creștere, la ora 19:00 ora României cotația sortimentului Brent tranzacționându-se cu un plus de 0,5%. Prețul cuprului revenise pe o scădere de 0,3% la ora menționată, după un plus de aproximativ 3% în sesiunea europeană, în timp ce obligațiunile americane erau vândute din nou, cu un plus de 5 puncte de bază pe rata suverană de dobândă pe 10 ani a SUA, la 4,2%.

O revenire au schițat și indicii burselor europene și asiatice, cu DAX, indicele bursei germane pe un plus de 2,4%, după ce ieri, în deschidere, marcase un declin de 10%. La închidere, DAX și piețele europene în ansamblu afișau un declin mult mai mic, cuprins între 2 și 4 procente, cu o intrare agresivă la cumpărare a investitorilor.

Totodată, marți, Nikkei 225, indicele bursei de la Tokyo, a urcat cu 6%, după un declin masiv în ziua precedentă, în timp ce sub presiune au rămas cotațiile de la bursele chineze, care sunt tranzacționate sub spectrul tarifelor masive cu care președintele Trump amenință Beijingul.

Volatilitatea în piața americană continuă să fie una ridicată, aceasta fiind exemplificată de cotația indicelui VIX, care se situa la ora 19:00 la 40 de puncte, nivel în comprimare puternică (-13%) față de ședința de luni, când VIX a ajuns la un nivel atins de doar 5 ori în ultimii 10 ani – VIX a atins în debutul zilei un maxim de 60 de puncte.

Revenire semnificativă și la BVB

Totodată, la BVB, investitorii au recăpătat încredere marți şi indicele BET a închis pe verde, cu un plus semnificativ, de 3,47%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a crescut cu 3,32%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis cu plus de 3,55%.

De remarcat că toate cele 20 de acțiuni care intră în compoziția indicelui BET au închis ziua de marți pe verde, rulajul pe acțiuni situându-se la 73 milioane de lei, un rulaj mult peste media zilnică din acest an, care semnalează achiziții relativ puternic ale investitorilor.

Cele mai mari creșteri din indicele BET au înregistrat Electrica SA (+6,91%), Transgaz (+5,69%) și Antibiotice (+5,61%).

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra 1,23%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra 3,15%.

Pe pieţele valutare, dolarul american (DXY Index) a crescut marginal, cu 0,1% faţă de un coş de valute. Lira sterlină a scăzut puternic, cu 1% în raport cu dolarul, ajungând la 1,276 dolari, iar euro a scăzut cu 0,4%, până la 1,091 dolari.

Prețul aurului, considerat activ de refugiu, a crescut cu 0,5%, revenind ușor peste pragul de 3.000 de dolari pe uncie, după ce scăzuse de la 3.133 dolari.

