Revenire pe piețele financiare după amenințările cu tarife reciproce dintre Washington și Beijing: +3% pentru Bitcoin și cupru, +1,5% pentru S&P 500 și țiței

Piețele financiare internaționale și per total activele de risc se tranzacționează cu o revenire în debutul săptămânii, luni, după ce vineri au avut loc cele mai mari scăderi pe Wall Street din luna aprilie încoace.

Scăderile de vineri au fost cauzate de o declarație pe Truth Social a președintelui american Donald Trump care acuza un comportament agresiv al Chinei pe comerț în contextul în care joia trecută China a decis să impună controale la exportul de materii prime rare.

Ulterior, după închiderea bursei americane, vineri seară, președintele american a anunțat ” că Statele Unite vor impune o taxă vamală suplimentară de 100% asupra tuturor importurilor din China, începând cu 1 noiembrie 2025, ca răspuns la ceea ce el a descris drept „poziția extraordinar de agresivă a Chinei în materie de comerț”.

Donald Trump îl ia peste picior pe Xi Jingping: ”A avut doar un moment mai prost”

Duminică noapte, indicii bursieri americani (cotațiile futures) au deschis cu ”gap” ședința de tranzacționare, după ce președintele Trump a lansat un nou mesaj (ce pare a fi fost direcționat către investitori) ce a semnalat o tentativă de reconciliere cu China – tentativă a cărei succes depinde de răspunsul Beijingului.

”Nu vă faceți griji pentru China, totul va fi bine! Președintele Xi, un om foarte respectat, a avut doar un moment mai prost. El nu vrea o depresiune economică pentru țara lui, și nici eu nu vreau. Statele Unite ale Americii vor să ajute China, nu să o rănească!!!”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Comentatorii au notat că formularea mesajului de domolire a disputei comerciale, perfect politicoasă, ascunde o posibilă ”pierdere de prestigiu” pentru președintele chinez Xi Jingping, despre care Trump a scris că ”a avut doar un moment mai prost”.

Revenire generală a piețelor: Cuprul crește cu +3%, țițeiul cu +1,5%, Bitcoin cu +3%. Urmează ședința propriu-zisă de tranzacționare de pe Wall Street

Piețele și activele de risc au crescut per total înainte de deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare de pe Wall Street (16:30 ora României), unde mișcarea actuală ar putea fi inversată având în vedere temerile privind reaprinderea disputei comerciale cu China.

La nivelul cotațiilor futures din SUA, indicele de referință S&P 500 afișa o creștere de 1,4% la ora 13:30, ora României, în timp ce bursele europene se tranzacționau cu creșteri minime de maximum +0,4% pentru DAX, indicele bursei de la Frankfurt. La București, BET scădea cu -0,3%, indicând presiune pe piețele emergente.

În Asia, cotațiile futures ale indicelui Nikkei 225 al bursei de la Tokyo înregistra un avans de +3,3%, după o corecție de peste -5% în ședința de vineri. În plus, la nivelul complexului de materii prime, cuprul creștea luni cu peste 3%, în timp ce prețurile internaționale ale țițeiului urcau cu valori între +1,6% și +1,8% după scăderi de peste -3% vineri.

La nivelul criptoactivelor, barometre pentru apetitul de risc, se afișau per total creșteri, cu Bitcoin pe un plus de aproape +3%. Totodată, aurul (+2,5%) și argintul (+5,2%) marcau creșteri majore, continuând evoluția puternic ascendentă din ultimele luni către noi maxime istorice.

SUA vrea ca Beijingul să renunțe la controlul exporturilor de pământuri rare. Cum se apără China

Din nou, amintim că Beijingul a decis săptămâna trecută să înăsprească controlul exporturilor de pământuri rare și tehnologii conexe: entitățile străine trebuie să obțină o licență de la guvernul de la Beijing pentru exportul oricărui produs care conține peste 0,1% pământuri rare de proveniență internă sau fabricate folosind tehnologia de extracție, rafinare, fabricare a magneților sau reciclare brevetată în China, după cum a anunțat joi Ministerul Comerțului de la Beijing.

În plus, pentru a preveni „utilizarea abuzivă” a mineralelor provenite din pământurile rare în sectorul industriei de apărare și alte sectoare sensibile, companiilor care au legături cu armate străine sau existente pe listele de control sau aflate sub supraveghere li se vor refuza licențele de export, a mai anunțat joi Beijingul. Cererile pentru exportul oricăror produse care ar putea fi utilizate la fabricarea de arme, terorism sau alte scopuri militare vor fi, de asemenea, respinse.

De notat totuși că Beijingul a promis că va lua măsuri de retorsiune împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti.

Ministerul Comerţului de la Beijing a descris sâmbătă noile reguli în domeniul pământurilor rare ca fiind o „mişcare legitimă” şi a dat vina pe Washington pentru ultima escaladare, indicând introducerea de către administraţia Trump a unei serii de noi măsuri restrictive împotriva Chinei în termen de două săptămâni de la ultima rundă de negocieri comerciale de la Madrid, din septembrie.

***