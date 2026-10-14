Revine interesul investitorilor pentru obligațiunile românești, după reconfirmarea ratingului de către S&P – Dobânzile pe termen scurt rămân ”astronomice”

Interesul investitorilor pentru titlurile de stat ale României și-a revenit în ultimele două săptămâni, după reconfirmarea ratingului suveran de către agenția Standard & Poor’s, pe 2 octombrie.

Anterior, în a doua parte a lunii septembrie și în data de 1 octombrie, pe fondul crizei politice și tensionării piețelor financiare, Ministerul Finanțelor a întâmpinat dificultăți la 5 licitații de titluri de stat de pe piața primară internă, ofertele investitorilor nereușind în mai multe rânduri să acopere întreaga sumă din prospectele de emisiune (vezi tabel mai jos).

Datele recente ale BNR consultate de CursDeGuvernare.ro arată că Finanțele au vândut în ultimele două săptămâni (perioada 5-14 octombrie) obligațiuni în lei în valoare de 2,44 miliarde de lei, o sumă în continuare mult sub istoricul de împrumut lunar pre-criză politică și pre-război în Orientul Mijlociu, dar asta în contextul în care cererea investitorilor s-a majorat la 3,77 miliarde de lei în primele două săptămâni din luna curentă, peste cererea din final de septembrie.

Incertitudinea s-a mai disipat, ratingul va rămâne investment-grade cel puțin până în februarie – Finanțarea statului mai are nevoie de rezolvarea crizei politice

Revenirea cererii investitorilor e importantă în contextul în care criza politică prelungită și războiul din Orientul Mijlociu a grevat finanțarea statului – la 10 septembrie Trezoreria acoperise doar 65% din necesarul de finanțare anual de 265 mld. lei din 2026 al Guvernului, adică împrumutase doar 172-173 miliarde de lei.

În același timp, incertitudinile din jurul raportului Standard & Poor’s din 2 octombrie, care a reconfirmat totuși ratingul suveran al României, a produs puseuri de volatilitate pe piețele financiare, ce au dus la reducerea cu 10 miliarde de lei a surplusului de lichiditate din sistemul bancar, la 20,8 miliarde (stoc mediu zilnic), de la 30,7 miliarde de lei în august.

Scăderea surplusului de lichiditate a venit în condițiile în care Banca Națională a României (BNR) a apărat de mai multe ori cursul valutar al leului în raport cu euro în septembrie – adică a cumpărat lei din piață, vânzând euro (atunci când BNR intervine în piață pentru a proteja leul, lichiditatea din piețe se restrânge din moment ce BNR vinde euro și cumpără lei). În plus, pe piața secundară a titlurilor de stat în lei s-au manifestat ieșiri de capitaluri, pe fondul vânzărilor de obligațiuni în lei.

Notă: Acest surplus de lichiditate este extrem de relevant pentru că un exces mare de lichiditate în sistemul bancar permite o mai vastă finanțare a economiei private (companii și gospodării) și a statului, la costuri mai avantajoase. În general, în perioade cu lichiditate abundentă, băncile dau mai multe credite, relaxează standardele de creditare și, dacă condițiile permit, scad dobânzile.

Dobânzile continuă să fie mari: 6,73% pentru titluri pe 12 luni, 6,98% pentru obligațiuni pe 22 luni, 7,18% pentru obligațiuni pe 10 ani

De notat că două din aceste ultime patru împrumuturi realizate în octombrie au fost realizate prin titluri de stat pe termen scurt: printr-o emisiune de certificate de trezorerie pe 12 luni și o serie de obligațiuni pe 22 luni – element relevant în contextul în care în perioade de incertitudine, investitorii – fondurile de pensii, băncile sau clienții lor – caută să cumpere titluri de stat cu scadență cât mai scurtă sau preferă să țină de lichiditate.

Incertitudinea mare e relevată și de faptul că dobânzile pe termen scurt rămân foarte sus, la un nivel foarte apropiat de dobânzile pe termen lung: 6,73% pentru titluri pe 12 luni, 6,98% pentru obligațiuni pe 22 luni, 7,18% pentru obligațiuni pe 10 ani.

Cererea mai bună din prima parte a lunii octombrie e explicată atât de calmarea ieșirilor de capital și a volatilității de pe piețele financiare, cât și de menținerea excesului de lichiditate din bănci la un nivel confortabil.

BNR nu a intervenit agresiv pe piețe (dobânzile de piață monetară au rămas cât de stabile, cu toate că au fost zile cu creșteri în salturi în finalul lunii trecute, iar cursul a fost apărat cu doar 2 mld. € în septembrie, la anumite praguri) pentru a drena această lichiditate în exces din sistemul bancar, întocmai pentru că Finanțele au nevoie de bani pe care să îi împrumute de la bănci, marele finanțator intern.

Amintim că criza politică, suprapusă peste războiul din Iran și criza energetică aferentă, a dat complet peste cap finanțarea internă a deficitului bugetar și necesarului de bani pentru rostogolirea datoriei care ajunge la scadență în acest an.

Situația finanțării României s-a mai detensionat, dar dobânzile rămân la niveluri astronomice pentru un stat UE

Amintim că marele noroc al Ministerului de Finanțe a fost că împrumutul din primul trimestru de pe piețele externe, prin care a împrumutat 4,7 miliarde de euro (3 mld. euro și 2 mld. dolari), a avut loc cu doar câteva zile înainte de debutul campaniei aeriene împotriva regimului de la Teheran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, la creșterea prețurilor internaționale ale petrolului și la volatilitate puternică pe piețele financiare.

De notat totuși că un deficit bugetar sau per total necesarul de finanțare al României (care include și sumele necesare rostogolirii datoriei care ajunge la scadentă într-un an calendaristic) nu poate rămâne fără finanțare într-o țară UE, altfel riscându-se incapacitatea de plată, motiv pentru care instituțiile financiare, Finanțele și BNR-ul conlucrează pentru asigurarea finanțărilor necesare tuturor plăților antamate prin buget.

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