Zi de vineri spectaculoasă la BVB: de la -3% în primele 30 de minute pentru BET la o revenire completă, apoi la -0,6%. Riscul de continuare a corecției rămâne valid, dar piața ar putea corecta și ”în timp” – Fundamentele de creștere par, momentan, epuizate

Indicele bursier BET, referința pieței locale de acțiuni, a înregistrat o revenire spectaculoasă vineri, de la -3% în primele minute ale ședinței la o închidere aproape neutră la finalul zilei, după ce în jurul orei 12:00 se tranzacționase în zona verde, cu o apreciere de +0,4%. BET a încheiat până la urmă ziua cu -0,6%, cu un val de vânzări în ultimul minut al ședinței, la pre-închidere.

Evoluția vine în contextul în care BET este în cursul unei corecții (sănătoase) după raliul masiv din ultimele aproximativ 18 luni (vezi grafic mai jos) și pe fondul spargerii (posibil/probabil false), în ședința de joi, a unui prag relevant din perspectiva analizei tehnice (valoarea aproximativă de 33.400 puncte pentru BET).

În același timp, trebuie menționat că piețele financiare globale traversează o nouă perioadă de turbulențe, alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de scumpirea puternică a petrolului din ultimele zile, care reaprinde temerile privind inflația și schimbă așteptările investitorilor privind dobânzile marilor bănci centrale. Randamentele obligațiunilor guvernamentale au urcat în acest context la maxime ale ultimilor ani pe piețele dezvoltate, respectiv în SUA, Europa, Japonia și Australia, în timp ce bursele au fost sub presiune.

Bursele americane și europene au înregistrat și ele o evoluție moderat pozitivă, vineri, după valul de vânzări, cu aprecieri de maximum 1 procent.

BET a ajuns ”supra-vândut” după valul de vânzări din ultimele săptămâni

BET a deschis ședința de vineri cu o pierdere de aproximativ 1.100 de puncte (> -3%), înregistrată în doar 25 de minute, după care cumpărătorii au preluat controlul pentru o bună parte din ședință (vezi grafic 5min. mai jos – fiecare lumânare reprezintă 5 min. de tranzacționare)

BET rămâne însă în continuare într-o configurație ce semnalează continuarea corecției, dacă nu prin preț (scădere), atunci prin timp – piața locală a intrat cel mai probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

Valoarea tranzacționată vineri a fost la nivel cumulat de aproape 153,62 milioane de lei, din care 123 milioane de lei au fost tranzacțiile cu acțiuni, iar 11,4 milioane de lei au fost tranzacțiile cu obligațiuni. Cele mai tranzacționate acțiuni de la BVB, vineri, au fost din nou cele ale Băncii Transilvania (TLV; -0,5%) cu 30,93 milioane de lei, cele ale Romgaz (SNG; +0,3%) cu 30,05 milioane de lei, respectiv cele ale OMV Petrom (SNP; +2,1%) cu 14,05 milioane de lei.

De notat de asemenea că BET continuă să se situeze la un nivel relevant din punct de vedere tehnic, pe graficul zilnic, fix deasupra minimelor lunii iulie – un nivel de ”suport” important. În cazul în care BET revine pe scădere în următoarele săptămâni și străpunge decisiv minimele lunii iulie, următorul nivel de ”suport” se situează în intervalul 31.000-30.000 puncte.

BET afișează în prezent un minus de -9% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

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