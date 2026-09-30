Piețele financiare în ziua votului pentru cabinetul Mureșan: BET continuă revenirea; dobânzile pe termen lung, la maximele ultimului an; leul stabil

Indicele BET a crescut în a treia ședință a săptămânii, în ciuda neînvestirii cabinetului Mureșan, continuând revenirea ce s-a prefigurat în ședința de marți: referința pieței locale a încheiat ziua de miercuri cu un plus de +0,86%.

Astfel, BET a închis din nou peste nivelul de 30.800 puncte indicat anterior ca un prag relevant de către CursDeGuvernare.ro (31.093 puncte la finalul ședinței de miercuri – LINK AICI și AICI) și a marcat un avans zilnic pozitiv pentru continuarea tendinței de revenire schițată în ședința precedentă.

Marți, la finalul zilei, BET a revenit de pe minimele zilei și la finalul ședinței respective era în continuare puternic ”supravândut” (vezi grafic BET mai jos, respectiv indicatorul RSI – Relative Strength Index, care a fost sub valoarea 30 pe graficul zilnic, marți), ceea ce a semnalat posibilitatea unei continuări a revenirii, miercuri. Marți, în prima parte a zilei, BET a înregistrat un minim intra-day de 30.373 puncte, cu revenire în ultimele ore de tranzacționare.

BET a scăzut ușor și în debutul ședinței de miercuri, dar a revenit pe verde pe parcursul zilei. Configurația tehnică a BET și semnalele politice care ar putea susține revenirea

Revenirea BET de miercuri e explicată și de faptul că, în ciuda neînvestirii cabinetului Mureșan, se îmbunătățesc perspectivele de soluționare a crizei politice și guvernamentale prin desemnarea unui nou premier, tehnocrat, în contextul unei posibile desemnări rapide în următoarele zile de către președintele Nicușor Dan.

Amintim că BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și se poate prefigura continuarea corecției ”prin timp” (nu prin scăderea prețurilor), la fel ca după alegerile anulate din final de 2024 – piața locală a intrat probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

Pe de altă parte, în scenariul negativ, de continuare a corecției actuale, o străpungere decisivă a minimelor de la închidere din 17 septembrie pe BET (30.800), în următoarele săptămâni, ar împinge cel mai probabil referința bursei spre următorul nivel de ”suport” important, situat în preajma nivelului 28.500-29.500 puncte, de unde BET a început în 5 mai un raliu puternic (nivel care reprezintă o bază de acumulare puternică). Totuși, o continuare de această natură a declinului actual ar marca intrarea în ”bear-market”.

Referința bursei a intrat oficial în teritoriul corecției pe 15 septembrie, când a consemnat un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În același timp, pragul de -20% marchează intrarea în ”bear-market”.

Revenirea de miercuri a BET a avut loc și într-un context relativ pozitiv pe bursele internaționale, caracterizat de calmarea volatilității prețului petrolului Brent și calmării tendinței de creștere accelerată a dobânzilor suverane pe piețele dezvoltate. La ora 17:40, principalii indici bursieri din SUA afișau creșteri cuprinse între +0,5% pentru S&P500 și +0,9% pentru Nasdaq.

Cursul a scăzut la 5,27 lei/euro după ce BNR a apărat pragul de 5.28 lei/euro

În același timp, piețele financiare românești au continuat să fie mai calme, miercuri. Inclusiv presiunea de depreciere pe cursul valutar al leului în raport cu euro s-a mai domolit, iar după ce BNR a apărat pragul de 5.28 lei/euro, marți, leul s-a apreciat ușor pe piețele internaționale, spre 5,27 lei/euro, miercuri, la aproximativ două ore după votul de învestitură.

Dobânzile pe termen lung ale României se mențin la maximele ultimului an, cele pe termen scurt au crescut

În același timp, ROBOR la 3 luni a stagnat și miercuri, după ce a crescut cu 13 puncte de bază în săptămâna precedentă, în timp ce dobânzile suverane ale României s-au menținut la maximele ultimelor 12 luni atinse luni: dobânda suverană pe 10 ani (RO10Y) se situa la ora 17:43 la 7,68%, față de 7,65% marți, cea pe 5 ani (RO5Y) a crescut la 7,51% de la 7,41% marți, iar dobânda suverană pe 2 ani (RO2) a urcat la 7,4%, de la 7,23% marți.

Contextul politic rămâne în continuare unul tensionat, nefiind clară soluția de ieșire din criza politică ce ține de 5 luni, fiind în același timp urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

Declinul recent al bursei și creșterea dobânzilor vine și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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