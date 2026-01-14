Reuters: SUA retrag o parte din personalul aflat în bazele militare din Orientul Mijlociu

Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele militare din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac.

Regimul de la Teheran încearcă să înăbușe cele mai grave tulburări interne cu care s-a confruntat vreodată și, în paralel, să contracareze amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a interveni în favoarea protestatarilor antiguvernamentali.

Potrivit oficialului citat, Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele cheie din regiune, ca măsură de precauție, scrie Reuters.

Trei diplomați au declarat că unei părți din personal i s-a recomandat deja să părăsească principala bază aeriană americană din regiune, situată în Qatar, deși nu există semne imediate ale unei evacuări în masă a trupelor, așa cum s-a întâmplat în orele care au precedat atacul cu rachete al Iranului de anul trecut.

Qatarul a confirmat plecarea unei părți din personalul bazei americane Al-Udeid, transmite AFP.

Autoritățile de la Doha au precizat că iau în continuare „toate măsurile necesare pentru asigurarea securității cetățenilor și rezidenților, inclusiv măsuri legate de protecția infrastructurilor esențiale și a instalațiilor militare, ca reacție la tensiunile regionale actuale”, arată un comunicat al Oficiului Internațional Media.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de oameni au fost uciși în cadrul represiunii împotriva protestelor împotriva guvernării clericale.

Iranul și adversarii săi occidentali au descris tulburările, care au început în urmă cu două săptămâni ca demonstrații împotriva condițiilor economice dificile și s-au intensificat rapid în ultimele zile, ca fiind cele mai violente de la Revoluția Islamică din 1979, care a instaurat sistemul de guvernare clericală în Iran.

