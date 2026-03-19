Reuters: SUA iau în calcul desfășurarea a mii de militari în Orientul Mijlociu, pe măsură ce conflictul cu Iranul ar putea intra într-o nouă fază

Administrația președintelui Donald Trump (foto) ia în considerare detașarea a mii de soldați americani pentru a-și consolida operațiunile din Orientul Mijlociu, în contextul în care armata americană se pregătește pentru posibile măsuri viitoare în cadrul campaniei sale împotriva Iranului, informează Reuters.

Aceste detașări ar putea oferi lui Trump opțiuni suplimentare în timp ce acesta analizează posibilitatea extinderii operațiunilor americane, în condițiile în care războiul cu Iranul a intrat deja în a treia săptămână.

Aceste opţiuni includ asigurarea trecerii în siguranţă a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o misiune ce ar fi îndeplinită în principal prin forţe aeriene şi navale, au declarat sursele. Dar securizarea strâmtorii ar putea însemna şi desfăşurarea de trupe americane pe coastele Iranului, au declarat patru surse, inclusiv doi oficiali americani.

Administraţia Trump a discutat, de asemenea, opţiuni de a trimite forţe terestre pe Insula Kharg din Iran, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, au declarat cele trei persoane familiarizate cu problema şi trei oficiali americani. Unul dintre oficiali a spus că o astfel de operaţiune ar fi foarte riscantă. Iranul are capacitatea de a atinge insula cu rachete şi drone.

Statele Unite au efectuat lovituri împotriva ţintelor militare de pe insulă pe 13 martie, iar Trump a ameninţat că va lovi şi infrastructura petrolieră critică a acesteia. Cu toate acestea, având în vedere rolul său vital în economia Iranului, controlarea insulei ar fi probabil considerată o opţiune mai bună decât distrugerea ei, spun experţii militari.

Orice utilizare a trupelor terestre americane – chiar şi pentru o misiune limitată – ar putea prezenta riscuri politice semnificative pentru Trump, având în vedere sprijinul redus din partea publicului american pentru campania împotriva Iranului şi promisiunile din campania electorală ale lui Trump de a evita implicarea SUA în noi conflicte din Orientul Mijlociu.

Oficialii administraţiei Trump au discutat, de asemenea, posibilitatea desfăşurării forţelor americane pentru a securiza stocurile de uraniu puternic îmbogăţit ale Iranului, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu această chestiune.

Sursele nu cred că o desfăşurare a forţelor terestre – oriunde în Iran – este iminentă, dar au refuzat să discute detaliile planificării operaţionale a SUA.

Experţii spun că sarcina de a securiza stocurile de uraniu ale Iranului ar fi extrem de complexă şi riscantă, chiar şi pentru forţele de operaţiuni speciale ale SUA.

Decizia nu a fost luată

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat: „Nu s-a luat nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, dar preşedintele Trump păstrează în mod înţelept toate opţiunile la dispoziţia sa. Preşedintele se concentrează pe îndeplinirea tuturor obiectivelor definite ale Operaţiunii Epic Fury: distrugerea capacităţii Iranului de rachete balistice, anihilarea marinei lor, asigurarea faptului că grupurile lor teroriste nu pot destabiliza regiunea şi garantarea faptului că Iranul nu va putea niciodată să deţină o armă nucleară”.

Pentagonul a refuzat să comenteze.

Discuţiile au loc în contextul în care armata SUA continuă să atace marina iraniană, stocurile de rachete şi drone ale acesteia, precum şi industria sa de apărare.

SUA au efectuat peste 7.800 de lovituri aeriene de la declanşarea războiului pe 28 februarie şi au avariat sau distrus peste 120 de nave iraniene până în prezent, potrivit unei fişe informative publicate miercuri de Comandamentul Central al SUA, care coordonează cele aproximativ 50.000 de trupe americane din Orientul Mijlociu.

Trump a declarat că obiectivele sale depăşesc degradarea capacităţilor militare ale Iranului şi ar putea include asigurarea unui pasaj sigur prin strâmtoare şi împiedicarea Iranului să dezvolte o armă nucleară.

Forţele terestre ar putea contribui la extinderea opţiunilor sale pentru atingerea acestor obiective, dar prezintă un risc semnificativ. Chiar şi fără un conflict direct în Iran, 13 soldaţi americani au fost ucişi până acum în război şi aproximativ 200 au fost răniţi, deşi marea majoritate a rănilor au fost minore, afirmă armata americană.

Portavion trimis în Grecia

Sursele Reuters au afirmat că discuţiile despre întăririle americane merg dincolo de sosirea, săptămâna viitoare, în Orientul Mijlociu a unui grup de intervenţie, însoţit de o Unitate Expediţionară a Marinei care include peste 2.000 de puşcaşi marini.

Însă una dintre surse a remarcat că armata SUA pierde un număr semnificativ de forţe odată cu decizia de a trimite portavionul USS Gerald R Ford în Grecia pentru întreţinere, după un incendiu la bordul navei.

Trump a oscilat, de asemenea, în privinţa necesităţii ca SUA să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz.

După ce a afirmat iniţial că Marina SUA ar putea escorta navele, el a solicitat altor ţări să ajute la deschiderea acestei căi navigabile cheie. Având în vedere interesul redus din partea aliaţilor, Trump a speculat miercuri asupra posibilităţii de a pleca pur şi simplu. „Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» cu ce a mai rămas din statul terorist iranian şi am lăsa ţările care o folosesc, spre deosebire de noi, să fie responsabile pentru aşa-numita «strâmtoare»?”, a postat Trump pe Truth Social.

