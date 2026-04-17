Reuters: SUA ar putea să amâne unele livrări de arme către țări europene din cauza războiului cu Iranul

Oficialii americani i-au informat pe unii dintre omologii lor europeni că unele livrări de arme contractate anterior ar putea fi amânate, întrucât războiul din Iran continuă să epuizeze stocurile de armament ale Statelor Unite, au declarat cinci surse familiarizate cu situația, potrivit Reuters.

Vor fi afectate mai multe țări europene, între care unele din regiunea baltică și din Scandinavia, au indicat sursele citate, care s-au exprimat sub condiția anonimatului.

Unele dintre armele în cauză au fost achiziționate de țări europene în cadrul programului de vânzări militare străine (FMS), dar nu au fost încă livrate. Este probabil ca livrările respective să fie întârziate.

SUA și Israelul au declanșat o campanie de atacuri aeriene împotriva Iranului în 28 februarie, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul unor oficiali americani potrivit cărora industria de apărare a SUA nu va putea ține pasul cu cererea și ar putea fi forțată să încetinească livrările către o serie de cumpărători.

De când Rusia a invadat Ucraina în 2022, iar Israelul și-a început operațiunile militare în Fâșia Gaza la sfârșitul anului 2023, SUA și-au tot redus stocurile de arme, în valoare de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de artilerie, muniție și rachete antitanc.

De la începutul campaniei împotriva Iranului, Teheranul a lansat sute de rachete balistice și drone asupra țărilor din Golf, ca represalii. Cele mai multe au fost interceptate, inclusiv cu interceptoare de rachete PAC-3 Patriot, pe care – bunăoară – Ucraina se bazează pentru a-și apăra infrastructura energetică și militară de rachetele balistice rusești.

