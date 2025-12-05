Reuters: Pentagonul stabileşte 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO

Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters.

Mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuţia, inclusiv un oficial american, a fost transmis în cadrul unei reuniuni care a avut loc săptămâna aceasta la Washington între personalul Pentagonului care se ocupă de politicile în privinţa NATO şi mai multe delegaţii europene.

Transferul acestei sarcini de la SUA către membrii europeni ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord ar schimba dramatic modul în care Statele Unite, membru fondator al Alianţei, colaborează cu cei mai importanţi parteneri militari ai săi.

În cadrul întâlnirii cu diplomaţii europeni, oficialii Pentagonului au transmis că Washingtonul nu este încă satisfăcut de progresele înregistrate de Europa în ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor sale de apărare de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Oficialii americani le-au spus omologilor lor că, dacă Europa nu va respecta termenul limită din 2027, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO, au declarat sursele Reuters, care au solicitat păstrarea anonimatului.

Unii oficiali de la Capitol Hill au aflat şi sunt îngrijoraţi de mesajul Pentagonului către europeni, a declarat un oficial american.

Ţările europene au acceptat în mare măsură cererea preşedintelui american Donald Trump de a-şi asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate şi s-au angajat să crească semnificativ cheltuielile pentru apărare.

Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a pregăti continentul să se apere singur până în 2030 şi afirmă că trebuie să acopere lacunele în domeniul apărării aeriene, al dronelor, al capacităţilor de război cibernetic, al muniţiilor şi din alte domenii. Oficialii şi analiştii au spus că inclusiv acest termen este extrem de ambiţios.

***