Reuters: Pentagonul a cerut unor aliați NATO să-și tempereze retorica la adresa Rusiei – „Vă ajutăm, dar nu faceți gălăgie“. Președintele Nicușor Dan a acuzat explicit Moscova de escaladare în Marea Neagră

Oficiali ai Pentagonului au cerut în ultimele săptămâni mai multor state NATO să își tempereze retorica privind amenințarea reprezentată de Rusia, argumentând că unele declarații ale liderilor și oficialilor europeni au subminat securitatea continentului, scrie Reuters, care citează patru persoane familiarizate cu discuțiile.

Printre statele care au primit mesaje prin care li s-a cerut să își țină sub control declarațiile publice se numără Lituania, Letonia și Estonia, au precizat sursele Reuters, care au vorbit sub protecția anonimatului. Nu este clar dacă mesajele, transmise în cadrul unor reuniuni bilaterale, au fost adresate și altor guverne europene.

Conform surselor Reuters, Elbridge Colby (foto), nr. 2 din Pentagon și responsabilul de strategie și politici, este unul dintre principalii oficiali care au transmis mesajul. Reuters adaugă că nu a putut stabili ce alți oficiali SUA au fost implicați în discuții. De notat că Colby va vizita România pe 4 noiembrie, el fiind și principalul arhitect din spatele revizuirii prezenței militare a SUA în Europa.

De notat și faptul că informațiile publicate de Reuters vin în contextul în care Marius Lazurca, consilierul pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, s-a aflat la Washington în ultimele zile pentru discuții cu oficiali ai administrației americane și urmează să revină vineri în țară.

În plus, relevant este și faptul că președintele Nicușor Dan a acuzat explicit Rusia de escaladarea atacurilor pe flancul estic al NATO, săptămâna trecută – inclusiv într-un interviu pentru Bloomberg –, după ce o nouă navă comercială a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în Marea Neagră, la numai 13 mile marine de coasta României, puțin în afara apelor teritoriale.

În orice caz, Reuters mai scrie că solicitările SUA vin în momentul în care administrația Trump reia eforturile pentru a obține, prin negocieri, încheierea războiului de agresiune împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an. Cea mai recentă inițiativă a administrației Trump combină stimulente pentru Rusia – inclusiv relaxarea sancțiunilor – cu presiuni asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Unii oficiali europeni s-au declarat surprinși de recomandarea Pentagonului și susțin că tonul lor este deja unul moderat

Solicitat să comenteze, un oficial al Pentagonului a declarat: „Conversațiile private dintre aliați sunt exact asta – private –, așa că nu vom comenta aceste afirmații”.

Printre declarațiile care au atras atenția oficialilor americani se numără cele ale unor lideri europeni potrivit cărora Rusia ar fi încolțită și ar recurge la măsuri din ce în ce mai disperate, în condițiile în care invazia sa din Ucraina înaintează extrem de lent, a declarat una dintre surse.

Reuters adaugă totuși că niciuna dintre sursele sale, între care trei oficiali europeni și un oficial american, nu a sugerat că recomandarea ar fi fost transmisă într-o manieră conflictuală.

Europa ar trebui să evite „provocarea” Rusiei

Mesajele SUA reflectă o dezbatere în interiorul NATO cu privire la modul în care ar trebui abordată public amenințarea reprezentată de o Rusie tot mai agresivă, mai scrie Reuters.

Agenția de presă notează că unii oficiali occidentali susțin că accentuarea amenințării reprezentate de Moscova ar putea servi intereselor Kremlinului, despre care afirmă că încearcă să provoace teamă și să submineze sprijinul pentru Ucraina.

Alții consideră că guvernele europene trebuie să fie transparente pentru a le arăta propriilor alegători că sunt necesare sacrificii și resurse pentru a ține Moscova la distanță. Argumentul este cu atât mai relevant în condițiile în care Rusia pare să își intensifice campania de sabotaje din Europa.

Una dintre sursele Reuters familiarizate cu discuțiile a declarat pentru agenția de presă că, recent, Colby i-a spus unui oficial dintr-un stat baltic că nu ar trebui să existe „provocări” la adresa rușilor.

Potrivit sursei, Colby a indicat drept exemplu de retorică nefolositoare declarațiile publice ale unor europeni potrivit cărora Rusia ar fi „încolțită ca un șobolan”.

Reuters adaugă că nu este clar la ce declarație anume se referea Colby. Premierul estonian Kristen Michal l-a descris însă pe Putin drept un „șobolan încolțit” la sfârșitul lunii septembrie, sugerând că liderul rus recurge la acțiuni de sabotaj în Europa în condițiile în care Rusia este tot mai împotmolită în Ucraina.

„Vă ajutăm. Americanii sunt acolo. Doar nu fiți zgomotoși. Nu faceți gălăgie”, a declarat un alt oficial european, descriind mesajele transmise recent, în privat, de Pentagon.

În cadrul unei alte reuniuni recente, Pentagonul a îndemnat o delegație estoniană să fie „măsurată” în comunicarea sa, potrivit unei persoane informate cu privire la întâlnire, deși aceasta nu a precizat că oficialii Pentagonului s-ar fi plâns de vreo declarație anume.

Ministerele Apărării din Lituania, Letonia și Estonia nu au răspuns solicitărilor de comentarii, iar NATO a refuzat să comenteze.

Moscova testează hotărârea Europei

Unul dintre oficialii europeni a declarat că recomandarea Pentagonului, deși transmisă într-o manieră cordială, a provocat nedumerire, având în vedere că serviciile de informații din statele baltice au temperat în ultimele luni avertismentele privind probabilitatea ca Rusia să testeze Articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă.

Alte servicii de informații din state NATO au avertizat însă public că Rusia și-ar putea intensifica semnificativ campania de sabotaj în viitorul apropiat.

Conform Reuters, mesajele Pentagonului către oficialii NATO vin într-un moment tensionat pentru securitatea europeană. Moscova și-a intensificat recent campania de atacuri hibride, de natură a fi negate, potrivit oficialilor serviciilor occidentale de informații.

Miercuri, procurorii germani au anunțat că doi cetățeni belaruși au fost arestați sub suspiciunea că plănuiau să incendieze o clădire sau o instalație de infrastructură critică în zona Nürnberg. În septembrie, guvernul german a acuzat Rusia pentru o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, acuzații negate de Moscova.

În același timp, oficialii americani discută posibile acorduri comerciale cu Rusia în cadrul eforturilor administrației Trump de a obține pacea în Ucraina. Aceste demersuri au generat reacții mixte în rândul oficialilor europeni, mulți dintre aceștia susținând continuarea izolării economice a Kremlinului.

În paralel, planificatorii Pentagonului revizuiesc postura militară a Washingtonului în Europa, în contextul în care administrația Trump vrea ca membrii europeni ai NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în special în condițiile în care SUA își concentrează atenția asupra amenințărilor din Orientul Mijlociu, America Latină și Asia, în perspectiva competiției de lungă durată cu China.

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