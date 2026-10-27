Reuters: Mișcarea studențească din Serbia a răsturnat un gigant politic – Dar poate, acum, să și guverneze țara?

Prin înlăturarea liderului Aleksandar Vucic în alegerile de duminică, mișcarea de protest a studenților din Serbia a reușit ceea ce manifestanții din alte capitale europene pot doar să viseze. Acum, însă, urmează sarcina dificilă a guvernării – un domeniu în care nici studenții, nici candidații aleși de aceștia n-au nicio experiență.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în întreaga țară pentru a sărbători momentul în care Vucic și-a recunoscut înfrângerea, duminică seara, în cadrul unui scrutin istoric care a încununat doi ani de proteste pașnice împotriva guvernului.

Mișcarea studenților nu are un program politic coerent

Însă, în timp ce mulțimea entuziasmată aprindea torțe și focuri de artificii, cânta și dansa, au rămas câteva întrebări: cine se va desprinde din această mișcare – care nu are un lider clar – pentru a deveni prim-ministru? Care vor fi, mai exact, măsurile politice? Și poate un grup de persoane necunoscute pe scena politică, fără afiliere anterioară, să rămână unit pentru a consolida economia, a elimina corupția și a gestiona relații internaționale complexe?

Răspunsurile la aceste întrebări vor determina stabilitatea politică a Serbiei – cea mai mare economie din Balcanii de Vest – precum și relațiile acesteia cu China, Rusia și cel mai important partener comercial al său, Uniunea Europeană.

Victoria studenților „este de natură să declanșeze schimbări instituționale și politice ample, axate pe combaterea corupției, statul de drept și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, rezistența birocratică față de reforme și experiența limitată a mișcării în actul guvernării ar putea face ca această tranziție să fie una dificilă”, a precizat luni Teneo Global Research într-un analiză a schimbării balanței puterii la Belgrad.

Vor putea forma un guvern credibil?

Mișcarea de protest a luat naștere după ce 16 persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii copertinei unei gări din orașul Novi Sad (nordul țării), în 2024. Demonstrațiile, conduse de studenți, au solicitat asumarea răspunderii și eradicarea corupției.

Deși nu au avut un lider unic, studenții au obținut o susținere largă, desemnând ulterior 250 de cadre universitare, avocați, medici, actori, fermieri și muzicieni care să îi reprezinte în alegerile parlamentare.

Mișcarea – și unii dintre principalii candidați de pe lista sa – au oferit indicii despre viziunea lor, promițând un program intern de combatere a corupției, axat pe restructurarea instituțiilor statului.

Mișcarea susținută de studenți nu recunoaște Kosovo – fosta provincie sudică a Serbiei, care și-a declarat independența în 2008 – și propun organizarea unui referendum privind aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, relațiile cu blocul comunitar fiind tensionate în ultimii ani.

Printre figurile marcante se numără cardiologul Ilija Srdanovic (cap de listă al studenților), fostul guvernator al Băncii Centrale, Dejan Soskic, și Radomir Sajcic, profesor la Universitatea din Belgrad, care a luat cuvântul în numele studenților după victoria acestora. Nu există însă nicio garanție că vreunul dintre ei va ocupa un post ministerial. Rămâne de văzut dacă acești candidați vor reuși să formeze un guvern, capabil să ajungă la un consens politic suficient de durabil pentru a utiliza majoritatea parlamentară solidă de care dispun în vederea implementării unor schimbări.

„(Mișcarea studențească a generat) o schimbare profundă în cultura Serbiei; rămâne de văzut dacă va fi de durată”, a declarat Katarina Popovic, profesor la Universitatea din Belgrad. „Sperăm doar că există obiective majore care îi pot menține uniți suficient de mult timp pentru a demonta sistemul,” a adăgat el.

Reforma instituțiilor statului

Conform Constituției Serbiei, candidații studenților au la dispoziție 90 de zile pentru a forma un guvern, termen care începe să curgă din momentul convocării Parlamentului, după anunțarea rezultatelor finale de către Comisia Electorală de Stat.

Timpul este un factor critic, mai ales că bugetul trebuie aprobat înainte de sfârșitul anului, într-un context marcat de creșterea datoriei publice și private. În plus, orice demers de combatere a corupției va necesita o restructurare a poliției și a serviciilor de informații, precum și o reformă a sistemului judiciar. Instituțiile statului au nevoie de o „detoxifiere” după 14 ani de guvernare a lui Vučić, a declarat Božo Prelević, avocat din Belgrad și fost ministru adjunct de interne.

Prelević a avertizat că Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vučić va opune o rezistență puternică și că noul guvern va trebui să lupte pentru a-și susține poziția.

Vučić și SNS au respins în repetate rânduri acuzațiile de represiune și corupție.

Cum vor evolua relațiile cu Rusia și UE în viitor?

La Moscova, aliatul tradițional al Serbiei și principalul furnizor de gaze naturale, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a lăudat pe Vučić, dar a evitat să îi felicite pe studenți.

„Respectăm Rusia atât ca mare putere, cât și ca partener istoric important și, în multe cazuri, ca protector”, a declarat pentru postul rusesc RT Balkan Jovo Bakić, reprezentant al „Listei Studenților” (Student List), sociolog și cadru universitar. El a adăugat că nu va exista nicio schimbare în politica externă a Serbiei față de Rusia, ceea ce include și neimpunerea de sancțiuni împotriva Moscovei.

O altă parte care urmărește cu atenție situația este Ucraina, care a beneficiat indirect de armament sârbesc în lupta sa de a respinge invazia rusă, aflată acum în al patrulea an.

Oficialii europeni i-au felicitat pe studenți și au declarat că sunt pregătiți să ajute țara în lupta împotriva corupției.

„Sunt sigur că («Lista Studenților») va găsi o modalitate – așa cum a făcut-o și până acum – de a alege pe cineva capabil să guverneze; pe cineva care va avea privilegiul, dar și responsabilitatea uriașă, de a conduce Serbia prin aceste reforme”, a afirmat Savo Manojlović, din cadrul mișcării „Kreni-Promeni” (Mișcare-Schimbare), care susține cauza studenților.

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